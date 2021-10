Edson Álvarez rechaza propuesta de Salma Hayek, ¿qué pasó? El futbolista conocido como el Machín declinó viajar a Francia y convertirse en posible vecino de la actriz mexicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El futbolista Edson Álvarez sabe perfectamente lo que desea para su futuro como profesional, por eso no tuvo reparo en hablar con franqueza con su compatriota Salma Hayek, y rechazar la jugosa oferta de la actriz, que pudo haber cambiado su rumbo como atleta. Según el defensa mediocampista del club AFC Ajax, Hayek lo contactó para unirse a las filas futbolísticas de Francia en la Liga 1 del equipo Stade de Rennes. La razón por la que la actriz mexicana sirvió de intermediaria en esta rara propuesta es que su esposo Francois-Henri Pinault es el dueño de este club de fútbol francés. "Me llamó como una conocida compatriota mexicana y trató de persuadirme para que fuera a Francia", confirmo el futbolista conocido como "El Machín" a la prensa mexicana. "Eso me sorprendió y me halagó, pero mi elección por el Ajax era segura y eso se lo expliqué". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Salma Hayek y Edson Alvarez Credit: Mike Marsland/WireImage; Mateo Villalba/Quality Sport Images/Getty Images Así que ni los cerca de $20 millones ofrecidos por la mexicana, lograron persuadir a Alvarez, cuyo objetivo es convertirse en titular del equipo de Amsterdam, y destacar en las filas europeas. "Quiero jugar en la UEFA Champions League contra equipos muy grandes. Todavía tengo mucho que demostrar", reportó El Financiero, que el jugador respondió a Hayek. La actriz, quien ha sido una fiel promotora de sus raíces mexicanas, ha declarado su orgullo ante el hecho de que sus compatriotas lleguen hasta tierras extranjeras donde ahora pasa la mayoría de su tiempo, por lo que no es de extrañarse que haya querido reclutar al afamado futbolista. Ahora solo el tiempo dirá si Álvarez cambia de opinión y se convierte en vecino de la veracruzana.

