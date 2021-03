Close

Conoce a la hermana de Yalitza Aparicio que se lanza a la política Edith es la hermana mayor de Yalitza Aparicio que ahora es candidata a diputada federal. Esta es su historia. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras su participación como protagonista de la película Roma, Yalitza Aparicio se ha convertido en toda una celebridad que, además de ser imagen de diversas campañas publicitarias, es portavoz de iniciativas sociales de diversas índoles. Sin embargo, pese a ser una figura pública conocida a nivel mundial, ha sabido mantener fuera del ojo público a su familia. Sin embargo, Edith, su hermana mayor, también estará en los reflectores porque inicia una carrera en la política mexicana. Pero ¿quién es Edith Aparicio Martínez? En 2016, esta joven egresó de ingeniería industrial. Ella fue quien motivó a Yalitza a viajar a la Ciudad de México para hacer el casting que la lanzaría al estrellato. Gracias a la experiencia de la actriz, quiso perseguir sus sueños y en 2019 debutó como cantante de música popular en el canal de videos que abrió en la plataforma YouTube; además, tiene su cuenta de Instagram donde suma 14 mil seguidores. Ahora, la alianza Va por Mexico, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Revolución Democrática (PRD), ha decidido elegirla como su candidata para contender por el distrito 06, que comprende las regiones Mixteca y Sierra Sur, con sede en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, de donde son originarias las hermanas Aparicio Martínez. Image zoom Credit: Edith Aparicio Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta demarcación incluye 82 municipios de alta y muy alta marginación, identificados como expulsores de mano de obra a los campos agrícolas de los estados del norte de México y los Estados Unidos. Si logra el triunfo, la hermana de Yalitza Aparicio pretende luchar por mejores condiciones para los habitantes. De hecho, Edith Aparicio Martínez ha aprovechado sus redes sociales, no solo para mostrar su trabajo musical y presumir los éxitos de su famosa hermana, también las ha utilizado como un medio para dar a conocer las riquezas culturales, artísticas, gastronómicas y sociales de su región.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Conoce a la hermana de Yalitza Aparicio que se lanza a la política

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.