Viudo de Edith González celebra dos años de relación con su pareja Lorenzo Lazo compartió su felicidad en su segundo aniversario con Lourdes Peláez y le dedicó un emotivo mensaje en Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lorenzo Lazo Margain, quien fue esposo de la fallecida actriz Edith González, compartió su felicidad al celebrar dos años de relación con Lourdes Peláez. El economista le dedicó un breve mensaje en su perfil de Instagram: "¡Dos años juntos Lourdes Peláez! Compartiendo un largo presente, atesorando nuevos recuerdos, construyendo unidos un nuevo camino", se lee en la red social. Lorenza, la hija del letrado, reaccionó a la publicación de su padre con un "Felicidades" y varios corazones. La pareja se deja ver en pocas ocasiones en redes sociales, sin embargo, el 31 de diciembre de 2021 Lorenzo publicó un mensaje en Instagram de buenos deseos de Año Nuevo en donde aparece junto a Lourdes en el Puente Golden Gate de San Francisco. "¡Muy Feliz 2022! Lourdes Peláez y yo les deseamos que sea un año de superación, concordia, salud, éxito, amor y sobre todo estar unidos (no divididos) para superar todos los retos y hacer de México un mejor país", se lee. El noviazgo de la pareja comenzó ocho meses después de la muerte de Edith González y se hizo pública cuando Lourdes acompañó a Lorenzo a recibir su doctorado honoris causa por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos en la Ciudad de México el 10 de marzo de 2020. Lorenzo ha asegurado que desde el inicio de su romance contaron con la aprobación de sus respectivas familias: "Contamos con el respaldo y cariño de nuestras familias, estamos en un nuevo punto de partida y, como tal, hoy lo mejor que podemos ofrecernos es el futuro". La pareja vive su relacióna distancia, pues Lazo radica en la Ciudad de México, mientras que la empresaria en Guadalajara, pero dejó claro que la distancia no les afecta. "Lourdes y yo estamos viendo nuestras agendas y según se pueda, ella vendrá a (la Ciudad de) México o yo a Guadalajara. No tenemos prisa y sabemos que esto requerirá de irnos adaptando en nuestras rutinas de vida. Realmente la distancia no ha sido un tema, estamos en continua comunicación y tranquilos de aceptar que la distancia no será obstáculo", explicó a una revista mexicana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con la información que el propio Lorenzo Lazo ha compartido sobre su novia, Peláez tiene 44 años. Además de llevar las relaciones públicas de un afamado restaurante en Guadalajara, también interviene chaquetas de manera artística en el proyecto The Thousand Jacket Pocket.

