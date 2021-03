Close

¿Quién es el heredero de Edith González? Se dio a conocer el testamento de la actriz A casi dos años de la muerte de Edith González se pudo dar lectura a su testamento, donde se reveló el contenido de la última voluntad de la actriz. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 13 de junio de 2019, Edith González falleció tras luchar contra el cáncer de ovario que padecía. A causa de la pandemia, el proceso para abrir su testamento tuvo que ser pospuesto y a casi dos años de la muerte de la actriz, se llevó a cabo la lectura de este importante documento ante la presencia Lorenzo Lazo y Víctor Manuel González, viudo y hermano respectivamente, de la protagonista de la telenovela Doña Bárbara. "Todo en cordialidad, todo bien. Edith dejó muy estipulado como era lo que se debe de hacer", explicó Víctor Manuel González a la emisión mexicana Hoy (Televisa). "Se llevó un poco de tiempo por la epidemia, pero ahí vamos". Pero ¿quién o quiénes son los herederos de los bienes de la actriz? Como era de esperarse, será su única hija Constanza quien recibirá la fortuna de su madre el próximo año cuando cumpla la mayoría de edad, según explicó su tío; quien además reveló que a la jovencita "le dio gusto que ya que cumpla la voluntad de su mami". Image zoom Edith González | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La heredera universal es mi sobrina [Constanza]. Yo soy el albacea", agregó. "Y esperar su mayoría de edad para que ella pueda ejercer sus bienes como ella lo considere oportuno". Image zoom Víctor González descartó cualquier tipo de problema durante este procedimiento legal, debido a que todo estaba en perfecto orden y su hermana siempre buscó la armonía entre su familia. "Todo en entendimiento, porque no estamos para pleitos. Uno de los legados de Edith es que había que negociar, había que llevarse con amor y con cordialidad", concluyó

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¿Quién es el heredero de Edith González? Se dio a conocer el testamento de la actriz

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.