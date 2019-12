Edith González recibe emotivo homenaje en vísperas del que hubiese sido su 55 cumpleaños Se conocen más detalles de la actriz y su vida detrás de las cámaras en un evento de lo más emotivo donde se le recordó de una manera muy especial. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El próximo 10 de diciembre la actriz hubiera celebrado sus espléndidos 55 años. Aunque no esté presente muchos lo celebrarán por todo lo alto como homenaje a la actriz, siempre viva en nuestros corazones. Así lo ha hecho la galería de arte de Oscar Román, en México, que en memoria a la intérprete ha subastado nada menos que 150 piezas en beneficio para la Fundación Niños en Alegría A.C. con el fin de mejorar su educación. Un gesto precioso que su viudo Lorenzo Lazo agradeció a Alejandra Alemán, la presidenta de esta organización. "Lo que más le importaba a Edith en términos de infancia era el respeto a la niñez, al no abuso, a la no trata. Eso podía sacar en ella un volcán de furia muy fuerte cuando veía injusticias. Era muy sensible para el arte, esa cualidad se la transmitió a su hija y a todos los que amaba", expresó emocionado tal y como recoge El Heraldo de México. Image zoom Instagram / Edith Gonzalez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Siempre colaboradora con las causas más nobles, Edith será homenajeada con una placa en una de las 23 escuelas que se han construido para estos niños que se merecen todo. Como defensora a ultranza de la infancia se lo ha ganado a pulso según indicó Alejandra. "Ella siempre estuvo dispuesta a apoyar y convivir con los niños. El cariño que ponía es algo que vamos a extrañar mucho, pero siempre va a vivir en nuestros corazones", añadió. Image zoom Mezcalent Un cariño al que nos sumamos. Su talante como profesional, madre y mujer vuelve a quedar resaltado. Gracias por tanto, querida Edith. Advertisement

