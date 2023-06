Edith González perdió un bebé después de haber tenido a Constanza Si bien, Constanza, la única hija de Edith González, es conocida por todos, pocos se habían enterado que la actriz tuvo otro embarazo que no concluyó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Edith González Credit: Luis Ortiz/Clasos/LatinContent via Getty Images Si bien es conocido que Edith González, quien murió el 13 de junio de 2019, tuvo una hija que lleva por nombre Constanza, se desconocía que la actriz tuvo un segundo embarazo muchos años después; sin embargo, no llegó a su término. Este evento sucedió cuando la protagonista de melodramas como Flor y canela, en Carne propia y Corazón salvaje estuvo casada con Lorenzo Lazo, con quien vivió hasta el día de su muerte. "Está descansando en el mejor lugar, donde está su padre y en el lugar dónde está la bebé que perdimos", reveló Lazo a los medios de comunicación. También el productor teatral Daniel Gómez Casanova corrobó esa información. "Hicimos una obra que se llamó Buenas noches mamá", mencionó a los representantes de la prensa. "Fue, justamente, cuando ella conoció a Lorenzo [Lazo]. [Cuando se presentaba en] esa obra de teatro se casaron; durante esa obra de teatro se embarazó y durante esa obra de teatro perdió a su bebé también". El viudo de la famosa explicó las razones de la ausencia de Constanza a una misa que se llevó a cabo para recordar a González a cuatro años de su fallecimiento. "Hay compromisos de carácter de trabajo y académicos, que [Constanza] no pudo estar. Pero hablamos y, en fin, esas misas y recuerdos, y sentimientos están permanentemente en el corazón", explicó. Edith González Credit: Victor Chavez/WireImage/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lorenzo Lazo revela cómo lleva la ausencia de Edith González. "La vida es para adelante y los recuerdos lo hacen a uno caminar con la satisfacción de haber dado lo mejor y haber recibido lo mejor", confesó. "No es complicado, tengo la conciencia en paz porque sé que en todo momento la relación fue positiva; entregamos buenas cuentas", continuó. "No me encargó nada. Me hago responsable de lo que me toca y, parte de eso, es guardar con respeto su recuerdo".

