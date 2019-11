Médium hace contacto con Edith González y revela el mensaje que le trasladó la fallecida actriz En presencia del hermano de Edith, Víctor Manuel, el médium reveló el pasado viernes en el programa Hoy el mensaje que le hizo llegar la inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como Corazón salvaje. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A punto de cumplirse cinco meses de la dolorosa muerte de Edith González, el programa de televisión Hoy, con el consentimiento del hermano de la fallecida actriz, contó el pasado viernes con la presencia de un reconocido médium, Ángel Gabriel, quien logró establecer contacto con la inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como Corazón salvaje. Ante la atenta mirada de Víctor Manuel, el hermano de Edith, que se encontraba ese día en el foro de grabación del matutino, el médium reveló el mensaje que le hizo llegar la actriz cuando consiguió establecer contacto con ella en el camerino. Image zoom Luis Ortiz/Clasos/LatinContent/Getty Images Según contó Ángel Gabriel, Edith le dijo que se encuentra muy agradecida y sorprendida por la gran acogida que tuvo el homenaje que le hicieron justo después de su fallecimiento y le habló, entre otros asuntos, de un proyecto que dejó inconcluso y que le gustaría que el público pudiera apoyar. A continuación reproducimos la conversación que mantuvieron el médium y el hermano de Edith y que ha tenido gran repercusión en las redes sociales: Médium: Tuve la oportunidad de hacer contacto con Edith y fue algo muy especial, ella realmente es un poco reservada como ser humano pero quiso hacer contacto. Una de las cosas que ella decía, y se lo dijo a él [refiriéndose al hermano], es que al principio él era muy protector, siempre se conectó contigo como esa figura protectora, luego ella siente que se separa en una época… Víctor Manuel: Bueno ya cuando se casa, cuando se casa tenemos ahí un poquito de separación pero realmente todos los martes desayunábamos y seguíamos en contacto telefónico pero sí ya no fue lo mismo y así tiene que ser pues. Médium: Y después dice que él se encargó de protegerla en esos últimos momentos, de estar cerca también y que una de las cosas que le gustó mucho fue eso que hicieron para reconocerla, ese homenaje especial, que te da muchas gracias por haberlo hecho y que le impresionó como la gente también respondió a eso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Víctor Manuel: Sí, quizás ahí tengo dos cosas. Una, su esposo se portó de forma maravillosa, hicimos una comunión con Lorenzo muy importante para cuidarla, para apapacharla y la otra pues lo de Jorge Negrete que ustedes vieron que fue impresionante, no cabía nadie y se sentía el cariño. No se fue por morbo se fue por cariño y eso fue algo que a nosotros nos impresionó y nos gustó y ya ven Edith que en España, que en Italia, que en Ucrania […] le dio la vuelta al mundo. Médium: Algo que me llamó mucho la atención fue algo que reveló y dijo que ella estaba feliz de un proyecto que estaban haciendo y un proyecto que ella quiere que el público lo apoye. Ella me hablaba de algo escrito y algo que ella quería hacer en relación al cáncer. Víctor Manuel: Dos cosas. Edith no es una guerra, es una amante de la vida que para nosotros sería muy diverso y en función de eso ya no hubo tiempo pero nosotros quizás lo vamos a hacer, es hacer una fundación para la detección temprana [del cáncer]. Advertisement

Médium hace contacto con Edith González y revela el mensaje que le trasladó la fallecida actriz

