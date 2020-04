"¿Usó el mismo tocado que Edith?". Lorenzo Lazo comparte foto de su primera boda y ¡se destapa el secreto! El viudo de Edith González reveló importante secreto de su boda con la actriz al publicar esta imagen tan personal. Sus seguidores se dieron cuenta y él lo aclaró. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hay que ser muy observador y tener muy buena memoria para darse cuenta de ciertas cosas. Pero para eso están los seguidores en las redes, ¡no se les escapa ni una! Con motivo del aniversario de su boda con su primera esposa, Concha de la Mora, Lorenzo Lazo ha publicado una preciosa foto de su enlace. La instantánea en blanco y negro y la dedicatoria que le acompaña es una muestra de amor y absoluto respeto del empresario a su primera mujer. En ella se puede apreciar que lleva un espectacular tocado que recuerda mucho al que lució Edith González en su boda con Lorenzo. Tal es así, que una usuaria de Instagram no dudó en preguntarle. "¿Usó el mismo tocado que Edith, o más bien, Edith usó el mismo tocado que Concha? ¿Por qué?", le escribió. Algo a lo que el economista no tuvo problema en contestar desvelando así un importante secreto de familia. "Esa corona es una tradición en mi familia", contestó. Una preciosa corona de oro y piedras preciosas que es una auténtica reliquia, una joya que pasa de generación en generación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy 40 aniversario de mi boda con Concha de La Mora de Lazo, celebrada el 25 de abril de 1980, en la catedral Metropolitana de la Ciudad de México", expresó emocionado. Además de esta foto del enlace, compartió un bellísimo primer plano de la madre de su hija Lorenza Lazo. Concha también falleció tras perder su dura batalla contra el cáncer, como Edith. En fechas especiales, el que fuera su esposo la recuerda y honra por haberle entregado una de las mejores etapas de su vida, al igual que hace con la inolvidable actriz. Un precioso gesto que demuestra lo vivas que están en su recuerdo y su corazón. Advertisement

