Ernesto Laguardia revela que Edith González le negó un autógrafo Por primera vez, Ernesto Laguardia relata el rechazo que recibió por parte de la fallecida Edith González. Si bien Ernesto Laguardia es un reconocido actor y conductor con más de 50 años de trayectoria profesional, también tuvo sus tropiezos e inició desde abajo. Así, como cualquier otra persona, tenía admiración por algunos artistas que después se convertían en sus colegas; por ello, no dudó en solicitarle un autógrafo a Edith González, pero para su sorpresa la famosa se lo negó. "No fue Bad Bunny [quien me negó un autógrafo], fue [alguien] infinitamente más talentosa y bella; hermosa, hermoso ser humano", confesó al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "La extrañamos, le mandamos un beso enorme a mi Edith González, mi güerita linda". El protagonista masculino de la telenovela Quinceañera relató que fue lo que ocurrió con la famosa actriz. "Estaba chavillo, y era mensajero, todo el mundo me ninguneaba, y entonces vi a Edith González, así angelical, caminando, [como] casi casi flotando. Dije 'qué hermosura'", explicó. "Todo el mundo me empezó a molestar para que le pidiera un autógrafo y dije '¿por qué no?'; llegué y le dije 'oye, ¿me das tu autógrafo?' Y me dijo 'no, no'", continuó. "Fui la botana y antes de que se fuera dije 'me lo tiene que dar porque sino, no me la voy a acabar con todos estos rufianes'". Ernesto Laguardia y Edith Gonzalez Ernesto Laguardia y Edith Gonzalez | Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después, Edith González y el actor se volvieron muy amigos; así que ese capítulo se quedó como una anécdota. Ahora, Ernesto Laguardia está feliz por tener tanto tiempo desarrollando su carrera, poder seguir vigente y ser reconocido por las nuevas generaciones. Además, también está celebrando que recién inauguró un establecimiento para espectáculos nocturnos. "Es mucho tiempo, ha habido muchos cambios tecnológicos, redes sociales, etc.", comentó. "Agradezco enormemente que, no nada más esas generaciones que vieron Quinceañera, Alondra, Amor real, sino los jóvenes que se acercan y están ávidos de platicar contigo, de saber sobre tu carrera, tu experiencia, me encanta, me siento muy afortunado".

