Hija de Edith González canta a su mamá en su tumba en el tercer aniversario de su muerte A punto de cumplir los 18 años, Constanza ya es toda una mujer cada vez más parecida a su mamá. Este ha sido su personal homenaje para honrar su recuerdo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se cumplen tres años de la partida de Edith González, su nombre sigue estando más presente que nunca y recibiendo homenajes y palabras de cariño por parte de su público. También de sus seres más queridos. Su hija Constanza, convertida ya en toda una mujer que en agosto cumplirá los 18 años, conmovió al mundo con el tributo que rindió a su madre. Guitarra en mano y siempre con una sonrisa, la joven se sentó al lado de la tumba de la artista para cantarle una canción. Su voz y su canto fue precisamente de las últimas cosas que escuchó la artista poco antes de su partida, eso, además de muchas cosas, les unía de una manera muy especial. Con motivo de este aniversario, el gran amor de la intérprete volvió a susurrarle con su voz y con su música. Edith González Credit: Instagram Las emotivas imágenes fueron compartidas por el programa Despierta América y en ellas, Manuel González, el hermano de Edith también hace acto de presencia, además de contar algo muy emotivo sobre su sobrina que muy pronto sorprenderá a todo el mundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando estaba dejando de respirar mi hija y Constanza la acompañaron con música", reconoció Manuel sobre la marcha de su hermana. "Son canciones muy íntimas de cuando falleció que le cantaron en el hospital y algunas otras que le gustaban a Edith", dijo a las cámaras. Ante la pregunta de si Constanza seguirá los pasos de su madre y optará por el mundo del arte, en su caso la música, su tío prefirió ser discreto y no dar nada por sentado. Pero sí confirmó que es un terreno que le apasiona, que le apasiona y que el tiempo lo dirá todo. "Tiene mucha tendencia pero todavía no podemos afirmar qué va a elegir", concluyó Manuel con una sonrisa. También adelantó que con la mayoría de edad de su sobrina, se empezará a dar forma a la Fundación que llevará el nombre de su hermana y en la que Constanza tendrá un papel clave. La joven, aunque saludó con mucha educación a los medios, prefirió no dar más declaraciones y guardarse para sí el recuerdo de su querida mamá.

