El presentador de Telemundo Edgardo del Villar vuelve a la televisión tras su lucha contra el cáncer El ganador del premio Emmy completó exitosamente la primera etapa de su tratamiento contra el cáncer. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El presentador de Noticias Telemundo 47, Edgar del Villar, reveló en agosto que sería sometido a una cirugía para extirpar tres tumores que fueron encontrados en su cerebro. El ganador del premio Emmy completó exitosamente la primera etapa de su tratamiento contra el cáncer. "Afortunadamente no sufrió ninguna complicación y está listo para retomar los tratamientos a finales del próximo mes. Aunque su camino hacia la recuperación continúa, él se encuentra de muy buen espíritu y se mantiene fuerte física y mentalmente", compartió la cadena a través de un comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A su anuncio, el mexicano se encomendó a los doctores y se aferró a su fe en Dios para comenzar su camino hacia la recuperación. También pidió a los fieles televidentes de Telemundo que lo mantuvieran en sus oraciones mientras regresaba a sus labores. La cadena anunció que el día de regreso de del Villar será el 4 de noviembre a la edición de las 6 p.m., hora del Este. "Para cuando llegue ese momento, él actualizará personalmente a los televidentes sobre su progreso y describirá el camino a seguir", dice John Durso, Jr., portavoz de Telemundo 47. Con mucha esperanza, al inicio de su tratamiento el periodista mexicano se encomendó a los doctores diciendo que confiaba en que la fe mueve montañas. La vida tomó por sorpresa al periodista y su esposa Carolina Novo Arias, quienes demuestran que la esperanza nunca se pierde. ¡Enhorabuena! Advertisement

