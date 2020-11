Close

"Una canción la puedes vestir del traje que quieras", asegura Edgar Barrera el genio detrás de Madonna, Maluma y J.Lo Con cinco nominaciones al Grammy Latino, Edgar Barrera se ha convertido en un compositor que ha llevado a la cima a cantantes latinos y de habla inglesa. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es muy común que se reconozca una canción por su intérprete; sin embargo, detrás de ese tema hay alguien que lo escribió y musicalizó, quien permite que los cantantes luzcan su talento vocal. Uno de los compositores que ha logrado posicionar sus creaciones en cantantes de la talla de Madonna, Ariana Grande, Shakira, Maluma, Jennifer López, Thalía, Christian Nodal, y muchos otros, es Edgar Barrera, quien con 30 años ya goza de prestigio en el mundo musical. RELACIONADO: Maluma: "Me frustro mucho y digo: 'Pensé que lo podía hacer y no soy capaz'" Image zoom Credit: Abelardo Baez “Una canción la puedes vestir del traje que quieras”, advirtió Barrera a People en Español. “Cuando escribo canciones tengo una responsabilidad muy grande en mis manos. A los artistas siempre se los comento que es importante el mensaje que uno está transmitiendo porque estamos llegando a oídos de muchas, muchas personas”. El músico descubrió sus talentos como autor tras componer, a los 14 años, su primera canción titulada “Tonto de verdad” y fue para Carlota, quien se convirtió en su esposa y ha sido también una musa de inspiración. Incluso, reveló que con sus creaciones “fue como la enamoré”. Considera fundamental realizar una fusión artística con los intérpretes para desarrollar temas auténticos. Image zoom Credit: René García “Muchas de las canciones las escribo con los artistas. La mayoría de los artistas con los que trabajo, con quienes me siento a escribir las canciones, también tienen mucho, mucho que ver”, explicó. “Ellos me cuentan las historias por las que están pasando y, prácticamente, soy quien los ayuda a traducir en eso en las letras”. Sin embargo, este mexico-estadounidense tuvo que empezar desde abajo y“lo que hacía era traer la comida, el café”, para luego colocarse en un primer nivel como un compositor, músico, productor e ingeniero de grabación . Afortunadamente, logró mostrar su talento y las puertas se le abrieron; aunque nunca consideró interpretar sus temas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “El día que repartieron la voz, no pasaron por mi casa”, bromeó. “Ni yo mismo me la creo [su éxito]. Trato de no pensar en eso para no caer en ese espejismo, ese nerviosismo donde uno se cierra. Lo que me ha llevado hasta aquí es, simplemente, ser real con lo que escribo, con lo que quiero hacer y tener muy claro lo que está pasando en la música; no dejarme llevar por la moda tampoco”. Edgar Barrera, quien ya cuenta con un premio Grammy y más de una decena de Grammys Latinos, logra una nueva proeza al estar nominado para este galardón en cinco categorías con géneros y cantantes diferentes.

