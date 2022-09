Eden Muñoz rinde tributo a Jenni Rivera Con el fin de homenajear a Jenni Rivera, Eden Muñoz llevó a cabo un acto de reconocimiento hacia la cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La iniciativa titulada Game Changers fue creada por Amazon Music con el fin de que "una nueva ola de artistas" rindan homenaje "a los grandes de todos los tiempos quienes recorrieron el camino antes que ellos". Así, diversos cantantes honran a sus colegas con una nueva versión de alguno de los temas que los consolidaron profesionalmente. En esta ocasión, Eden Muñoz realiza un tributo a Jenni Rivera al interpretar el tema "Inolvidable". "Estos artistas y creadores cambiaron el juego, revolucionaron la industria y la forma en la que el mundo disfruta de la música, sin importar el idioma. Rompieron las reglas y reinventaron las normas, haciendo que millones de fans se enamoren de ellos sin tener que cambiar quiénes son o de dónde vienen", mencionó Rocío Guerrero, global head de Latin Music en Amazon Music, en un comunicado. "Estamos encantados de que la nueva generación de artistas quiera unirse a nosotros durante un momento tan importante y así rendir homenaje a quienes los inspiraron y ayudaron a convertirse en quienes son hoy". En lo que corresponde al tema de la Diva de la banda, Muñoz grabó un detrás de cámara de cómo llevó a cabo el proceso. Eden Munoz y Jenni Rivera Eden Muñoz y Jenni Rivera | Credit: Alberto E. Tamargo/Sipa USA/The Grosby Group; Alamy/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Elegí 'Inolvidable' porque creo que es una de las canciones más icónicas. Alguien que escucha esa canción en la calle, el primer pensamiento es Jenni Rivera", mencionó Muñoz en dicha emisión. "Me identifica mucho su carrera porque se animó a ser diferente, a ser genuina, a hablar como tenía que hablar. Te enseña que tienes que ser tú y así vas a conectar a final de cuentas. A Jenni si la pudiera catalogar como la voz femenina más representativa y la que más alcance a ha tenido. Me hubiera gustado que este no fuera un tributo, sino una colaboración". Eden Muñoz Credit: Cortesía: Amazon Music "Inolvidable" con Eden Muñoz en honor a Jenni Rivera ya está disponible en Amazon Music.

