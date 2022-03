Edén Muñoz presume su más grande tesoro El cantante Edén Muñoz es uno de los jueces del reality musical Tu cara me suena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A finales del año pasado, Edén Muñoz tomó una de las decisiones profesionales más grandes de su vida. Después de 12 años como líder y cantante principal del afamado grupo Calibre 50, dejaría sus filas para seguir una carrera como solista. Tomar la decisión no fue fácil, pero fue definitiva, ya que tenía dos grandes motivos para realizar ese cambio inesperado cambio: sus hijos Emilio y Matías. Luego de vivir una difícil situación familiar en la que la vida de su segundo hijo recién nacido estuvo en peligro, el orgulloso padre no cesa de presumir lo grande y saludable que está el pequeño, y a sus escasos seis meses asegura que quiere seguirle los pasos en la música. "Matías ya quiere cantar", escribió junto a un tierno vídeo del pequeño balbuceando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A finales de octubre, Matías de apenas un mes de nacido se debatía entre la vida y la muerte en un hospital, mientras su famoso padre cumplía con sus compromisos de trabajo. Fue esa difícil experiencia una detonante para poner punto final a su vida con el grupo. Hoy disfruta cada momento al lado de sus hijos enriqueciendo su labor como padre al lado de su esposa Paloma Llanes. En lo profesional lo ha sorprendido el apoyo y cariño del público, ansioso por aplaudirlo en sus nuevas aventuras que incluyen su participación como juez del reality Tu cara me suena [Univisión]. Eden Muñoz Eden Muñoz | Credit: Eden Muñoz/Instagram Pero su debut como solista ya se está cocinando y lo hará de la mano de Banda MS, con quienes estará compartiendo escenario.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Edén Muñoz presume su más grande tesoro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.