Edén Muñoz pide a todos que oren por su bebé recién nacido hospitalizado de urgencia Edén Muñoz ha rogado a sus seguidores que se unan en oración por su pequeño Matías, quien a solo un mes de nacido ha tenido que ser hospitalizado de emergencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eden Munoz Edén Muñoz | Credit: Instagram/@calibre50eden El cantautor mexicano Edén Muñoz ha pedido a sus seguidores que se unan en oración por su pequeño Matías, quien a solo un mes de nacido ha tenido que se hospitalizado de emergencia. "Con el corazón en la mano les pido una oración por Matías. Entró la noche de ayer a cuidados intensivos", dijo el líder de Calibre 50 en Instagram. "Aunque esta en las mejores manos y se aferra con todas sus fuerzas, todo suma. Muchas gracias", agregó el cantante. Instantáneamente muchos de sus admiradores comenzaron a enviarle mensajes de fuerza y apoyo en medio de esta situación. "Bendiciones bro. Nuestras oraciones para Matías y toda la familia", "Edén cuenta con mis oraciones y que tu angelito se recupere muy pronto. Fuerza y Fe", "Edén querido todas mis oraciones para Matías! Todo saldrá bien", "Muchas bendiciones amigo ánimo! Ustedes son fuertes y Matías aún más en manos de Dios siempre", fueron algunos de los mensajes de solidaridad de sus seguidores. A inicios de octubre, Muñoz anunció que el hijo que estaba esperando junto Paloma Llanes había llegado al mundo, y dedicó emotivas palabras a su esposa por el gran trabajo de parto que hizo. Eden Muñoz Calibre 50 welcomes son with Paloma Llanes Eden Muñoz celebra el nacimiento de su segundo hijo. | Credit: Paloma Llanes/Instagram "Eres una gran mujer, un parto lindo, rápido y con mucha magia… Te amo", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Llanes también agradeció al cantante por estar cada segundo junto a ellos durante el parto. "Gracias [Edén] por ser incondicional, por tu amor, compañía y tu apoyo en todo momento. Gracias por nuestra hermosa familia de cuatro. Los amo. Ahora sí, estamos listos para la locura", aseguró. Hasta el momento se desconocen las causas de la hospitalización del pequeño Matías, a quien le deseamos pronta recuperación.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Edén Muñoz pide a todos que oren por su bebé recién nacido hospitalizado de urgencia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.