Edén Muñoz informa que su bebé está "grave pero estable" y pide que sigan orando por él Edén Muñoz dejó saber a sus seguidores que su hijo Matías, de tan solo un mes de nacido y quien tuvo que ser hospitalizado de urgencia, se encuentra grave. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bebé de Edén Muñoz hospitalizado Bebé de Edén Muñoz hospitalizado | Credit: Edén Muñoz/Instagram El cantautor mexicano Edén Muñoz dejó saber a sus seguidores que su hijo Matías, de tan solo un mes, quien tuvo que ser hospitalizado de urgencia, se encuentra grave pero estable. "Me encantaría poder decirles esto en algún video pero, me traiciona la sensibilidad. Me quiebro fácilmente y me resulta imposible, así que escribo", comenzó diciendo el líder de Calibre 50 en Instagram. "Días difíciles, angustia y todo lo que se puedan imaginar. El diagnóstico de Matías es grave, pero bendito Dios, dentro de ese contexto está estable. La evolución es lenta pero favorable", aseguró. El cantante dijo que a pesar del delicado estado de salud, su bebé lucha cada día por la vida. "Sinceramente, no vengo a hacer énfasis en la gravedad de la situación, sino en algo que nos tiene con la fe y la vibra en lo más alto. Algo tan valioso como la fuerza de quien apenas hace poco más de 20 días conoció el mundo y hoy se aferra con todas sus fuerzas a la vida", dijo. "Matías pide enérgicamente comida cada 3 horas, la sonda le ayuda a no agitarse y que su saturación siga controlada, ha ganado peso! Casi 40 gramos diarios y lo convierte en un muchachón cada día. En el hospital nos dejan cargarlo y los brazos de mamá @palomallanesg en especial lo mantienen tranquilo, su hermano lo saluda por videollamada y le dice que lo espera para cantarle y prestarle sus juguetes", contó. Muñoz aseguró que además de los medicamentos que le suministran y el tratamiento, Matías ha recibido mucho amor por parte del equipo médico del Dr. Garay, el cuerpo de neonatólogos, enfermeras, auxiliares y demás personal. Eden Munoz Edén Muñoz | Credit: Instagram/@calibre50eden Una vez más el cantante pidió oraciones a nombre de su pequeño. "Nuestro corazón está lleno de gratitud por las muestras de cariño y apoyo", dijo. "Gracias a todos de todo corazón, gracias por tomarse el tiempo. Por las misas, los cirios, las oraciones personales, las mandas y todo lo que hacen por nosotros. De verdad suma y bastante", aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eden Muñoz Calibre 50 Welcomes son Matías Eden Muñoz se convierte en papá por segunda ocasión | Credit: Paloma Llanes/Instagram Muñoz anunció ayer que el pequeño Matías, que llegó al mundo a inicios de octubre, tuvo que ser hospitalizado por razones que aún se desconocen. Los seguidores del cantante le han enviado sus mejores deseos en medio de esta difícil situación. "Primero Dios todo saldrá bien amigo mucha Fe y fuerza para tu bebé, para ti y tu familia", "Le deseo lo mejor y una pronta recuperación a su hijo Matías, sé por lo que esta pasando y aquí estaremos haciendo oración por Matías", "Con Dios y toda la fe va estar bien Matías", "Estamos pidiendo mucho por él", le dejaron saber.

