Edén Muñoz escribe canción en honor de Debanhi Escobar La muerte de Debanhi Escobar ha ocasionado conmoción en México; con el fin de rendir tributo a la joven de 18 años y a otras mujeres desaparecidas, Edén Muñoz escribió una canción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo ocurrido a Debanhi Escobar, quien tras 13 días de estar desaparecida, en Nuevo León, México, fue encontrada muerta, se ha convertido en motivo de indignación, desconsuelo y reclamos hacia las autoridades por su ineficiencia para resolver este caso. De hecho, durante las investigaciones se encontraron los cuerpos sin vida de cinco mujeres más que estaban extraviadas; lo cual, acrecentó la molestia general. Con el fin de rendir tributo a la joven de 18 años y a otras féminas desaparecidas, Edén Muñoz compuso el tema "Te voy a encontrar". "Me tiene demasiado sensible el caso de Debanhi Escobar y las miles de personas que sufren lo mismo", escribió Muñoz en su cuenta de Instagram, donde presentó un fragmento de la canción . De la única manera en la que me puedo expresar y sacar todo esto que siento es con mi música y hoy, dedico esta canción a todos aquellos que anhelan encontrar a sus ser queridos y también a todos aquellos que anhelan ser encontrados, con mucho amor y respeto siempre". El sencillo de poco más de dos minutos de duración ya se encuentra en YouTube en su versión lírica. "Sigo sin saber de ti. Nada es lo mismo, mi vida, cómo me haces falta. Sigue tu olor en el aire, tus cosas intactas. Sigo mirando tus fotos y sigo también sin perder la esperanza", menciona la letra. Edén Muñoz Calibre 50 Billboard In Concert Series Presents Calibre 50 At The Conga Room Edén Muñoz | Credit: Photo by Rodrigo Vaz/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ha sido un infierno este tiempo, no sé, no me sabe vivir si tú no estás", agregó. "No voy a rendirme, te lo prometí. No pierdo la fe". Debanhi Escobar Debanhi Escobar | Credit: Facebook/Debanhi Escobar Esta canción se suma a las voces de los famosos que se han pronunciado ante el caso de Escobar. "Que hermosa canción; ojalá fuera solo una canción y no la realidad que ¡vivimos diario en nuestro país!", dijo Sherlyn. "No puedo ni imaginar el dolor de todas las familias que pierden a sus hijas por gente maldita, gente sin sentimientos que con la mano en la cintura comete actos terroríficos", expresó Claudia Álvarez. "Y todas las que faltan, qué preocupante el nivel de desaparecidas qué hay en este país", comentó Adriana Louvier. Debanhi Escobar MEXICO-WOMEN-PROTEST Credit: JULIO CESAR AGUILAR/AFP via Getty Images "Este camposanto de mujeres que se ha vuelto Mexico. ¡Cuál es el mensaje en este país??? ¿Qué no importa? ¿Qué no pasa nada? ¿Cuántas somos ya? ¿¿¿21,000??? La indolencia duele", advirtió Rebecca Jones, y "Es muy triste ver cuantas generaciones pasan y siguen atacándonos y quitándonos a nuestras niñas del futuro", agregó Anel Noreña. El fin de semana se realizaron diversas manifestaciones en México para exigirle a las autoridades medidas que protejan a las mujeres.

