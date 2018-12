¿Eden Muñoz en contra del género urbano?

Edén Múñoz está más que feliz disfrutando su nueva etapa de casado con la ex reina de belleza Paloma Llanes, pero contrario a lo que muchos imaginaron, su nuevo sencillo “Mi sorpresa fuiste tú” del disco Mitad y Mitad, no está dedicado exclusivamente para su esposa. El intérprete mexicano y líder del grupo Calibre 50, afirmó que a Llanes no necesariamente le dedica canciones de amor y aunque está completamente enamorado, su mujer tiene que compartir su corazón.

“Yo todo lo que hago se lo dedico a mi familia, mis sobrinos, mis hermanos, mis papás, por supuesto a mi esposa, mis amigos y hasta el perro lo incluyo porque ya es de mi familia. Hay muchas personas muy importantes en mi vida”, aseguró el acordeonista a PEOPLE EN ESPAÑOL.

No obstante, Llanes es la responsable de que el cantante haya aprendido a balancear su vida. Tras cuatro años de noviazgo, la pareja contrajo matrimonio en abril de este año y al irse a vivir juntos, Múñoz se dio cuenta de que existe una vida a la par de su profesión.

“Ya entendí que hay una vida a un lado de la música, de que hay tiempo para todo y que en la gira puedo escribir, producir. La canción va a llegar cuando tenga que llegar. [Estando casado] aprendes a regresar a las cosas simples que por tu pasión lo llegas a olvidar. Cosas tan simples como hacer el súper, pasear al perro, lavar el porche, limpiar la popo [del perro], ir a comprar un helado, salir a cenar. Cosas tan insignificantes que en su momento se me hacían, pero que ahora les das el significado que tienen que tener porque ya no eres solamente tu, sino hay alguien [más] que decidió compartir su vida contigo, con tus errores y defectos. Ya llegas a tu casa y no huele a casa vacía. Me gusta y estoy muy pleno en ese aspecto”, dijo.

El cantante no ve la hora de cumplir otro sueño en su vida: convertirse en papá, una de las razones más importantes en su decisión de contraer matrimonio.

“Para eso nos casamos. Los dos estamos radiando por familia. Pero no puedes acelerar los procesos de Dios. Estamos en lo que nos corresponde como seres humanos, tiene en su momento que pegar chicle. Estoy esperando con ansias esa parte que me gustaría vivir y primeramente dios nos va a conceder”, comentó.

Con una ocupada agenda de trabajo, el también compositor aseguró que con su esposa de casi cinco meses, comparte calidad no cantidad y que lo más probable es que su esposa esté en primera fila el próximo 1 de septiembre en su presentación en el Auditorio Nacional de México, donde la agrupación interpretará temas de su nuevo material, al que describe como “el más arriesgado de su carrera hasta el momento.

“Ya con el disco listo a punto de salir casi nos echábamos para atrás. No es que dudáramos, nunca hemos dudado, somos muy de nuestros ideales, pero si nos queríamos medio arrepentir [de sacarlo]”, confesó Múñoz. “Antes nos había funcionado ser diferentes en una dos canciones, pero de repente cambiando medio disco, no sabíamos. Pero nos damos cuenta que no nos estamos saliendo de [lo que representamos]. La gente ya nos había escuchado en banda, el reggae, [pero] el vallenato nunca lo habíamos tocado”.

Múñoz confiesa que como agrupación, tenían la necesidad de hacer algo diferente ya que a nivel musical consideran que últimamente todo suena igual, muy monótono, por lo que desean diferenciarse entre la mayoría y recuperar el espacio que el reggaeton ha robado en las radios de música regional mexicana.

“Estás en el punto medio [donde] te aman y te odian. Pero hay que arriesgarse, ser diferente por salud de los proyectos pero por salud del género en general, para que no siga pasando lo que está pasando con el caso del [género] urbano donde las radios [de música] regional mexicana nos están orillando, nosotros mismos las estamos orillando a que toquen [el género] urbano y otros ritmos latinos que no pertenecen a las radios regionales porque nosotros mismos no estamos dando esa variedad de música”, comentó.

Y para los nuevos cantantes no solamente de su género, ofreció este consejo:

“Ser one hit wonder es decisión de cada uno, pero si quieres transcender tienes que echarle un poquito más de [cabeza]”, puntualizó.