¿Edén Muñoz confirma su salida de Calibre 50? El cantautor quitó el nombre de la famosa agrupación de su usuario en Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los rumores de una posible salida del cantautor mexicano Edén Muñoz de la famosa agrupación que lidera, Calibre 50, continúan en aumento, y la eliminación del nombre de la banda de su cuenta de Instagram bien podría confirmar lo que sus fanáticos han estado temiendo. Pero, ¿abandonará el cantante el grupo que ayudó a fundar? El compositor abordó sin tapujos el tema ante la curiosidad de sus seguidores y explicó abiertamente la razón de su cambio de usuario. "Digamos que es un nuevo look", dijo ante los cuestionamientos. "Ya tiene muchos años desde que abrí la cuenta en Instagram con él, así que hoy seré más juvenil". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eden Muñoz Calibre 50 Eden Muñoz | Credit: Eden Muñoz/Instagram Hace dos días, ante la insistencia de sus fanáticos, el cantante aseguró que continúa siendo parte de la agrupación —aunque no aclaró en qué capacidad—, que empezará su gira por Estados Unidos el próximo 15 de octubre. De acuerdo a reportes, la causa de la posible separación bien podrían ser las desavenencias profesionales, por lo que Edén estaría a punto de anunciar su carrera como solista. Por el momento, está disfrutando de su segunda paternidad y aprendiendo a ser paciente con dos pequeños en casa. "Lo que más me ha enseñado esta segunda paternidad, es a ser más tolerante. De repente uno no le tiene paciencia a los niños o no tiene tolerancia ante los gritos y juegos", dijo a sus fanáticos. Eden Muñoz Calibre 50 welcomes son with Paloma Llanes Eden Muñoz celebra el nacimiento de su segundo hijo. | Credit: Paloma Llanes/Instagram Además, confesó que su hijo mayor, Emilio, ha estado un poco celoso del nuevo miembro de la familia que llegó al mundo el pasado 30 de septiembre. "[Emilio] nos dijo que se sentía enojado, le preguntamos '¿por qué?', porque él no es así. Y dijo que porque su hermano Matías no lo dejaba jugar con sus papás", explicó. ¿Cuál fue la solución? El cantante y su esposa se dividieron los quehaceres. Mientras él cuidaba al recién nacido, su mujer sacó a pasear al hermano mayor... ¡Y problema resuelto!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Edén Muñoz confirma su salida de Calibre 50?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.