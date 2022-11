La estrella de la NBA Dwayne Wade en un agrio pleito con su ex por el cambio de género de su hija La retirada estrella de la NBA Dwayne Wade ha sido acusado por su ex de tratar de lucrarse con el cambio de género de su hija Zaya. El basquetbolista responde contundente a los señalamientos de su exesposa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dos años después de revelar al mundo en televisión nacional que su hija era transgénero y que se hacía llamar Zaya, la exestrella de la NBA Dwayne Wade acudió a los tribunales para pedir que el cambio de nombre de su adolescente sea legal. La decisión no sentó bien a la madre de la menor Siovaughn Funches-Wade, de 41 años, que se divorció del deportista en 2007. En una petición presentada en la Corte Superior de California en Los Ángeles, Funches-Wade acusa al padre de sus hijos de forzar a la menor de 15 años a cambiar su género con miras a beneficiarse económicamente. "[Wade está] posicionado para obtener ganacias del cambio de nombre y género de la niña, con varias compañías, a través de contactos y oportunidades de marketing, incluyendo y sin limitar, negociaciones con Disney", declaró Funches-Wade, de acuerdo a documentos de corte obtenidos por People. "Me preocupa que [Dwayne] esté forzando a nuestra a hija a seguir con el cambio de nombre y género, para capitalizar en las oportunidades financieras que ha recibido de las compañías". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, asegura que el atleta le reveló que ya ha hecho "mucho dinero" y que hará más, con esta situación. "Me dijo que pretendía hacer muy famosa a nuestra hija debido al asunto de cambio de nombre y de género, y también me informó que habrá patrocinios, contratos, asociados con eso", declaró, según la demanda, en la que solicita que se espera a que la menor cumpla los 18 años para oficializar su cambio de género. Pero Wade no se quedó de brazos cruzados y a través de sus redes sociales, negó contundentemente las acusaciones. Asimismo, acusó a su ex de ser una madre ausente y poco preocupada por conocer realmente la vida de su hija. "Mientras nadie de nosotros está sorprendido por el intento de Siohvaughn de enfrentarse a la identidad de Zaya y su inquebrantable intento por arrastrar mi nombre por los suelos, estoy muy decepcionado que continuamente encuentra maneras de ser el centro de la atención y poner SUS necesidades al centro, sin tomar en cuenta a los niños", escribió Wade en un comunicado. El atleta describió un intento similar por parte de su ex para desacreditarlo hace más de una década, tras el cual le fue otorgada la custodia de los dos hijos que tuvieron. Además, detalló la falta de presencia de la madre en la vida de su hija, y su poco interés por realmente conocerla. "Zaya le ha dado toda la oportunidad para conocerla", aseguró el basquetbolista. "Este no es un juego para mi familia y definitivamente no lo es para Zaya. Esta es su vida", expresó. Dwayne Wade Special Los Angeles Screening Of Netflix's "The Redeem Team" Dwayne Wade | Credit: Photo by Jon Kopaloff/Getty Images Agregó: "Siohvaughn ha decidido ser una madre ausente para Zaya por su propia voluntad. No permaneceré con las manos cruzadas para permitirle que se burle de mi dedicación a mi familia". Wade amenazó con tomar acción legal contra su ex. El deportista cuenta con el apoyo de su actual esposa Gabrielle Union, quien ha hablado abiertamente sobre la dinámica en su hogar y junto a su esposa ha apoyado a Zaya, quien anunció en 2020 que era transgénero.

