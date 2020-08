Dwayne The Rock Johnson sorprende a fanáticos en prueba a ciegas de su nuevo tequila El actor y empresario estuvo escondido tras bambalinas escuchando las opiniones de seis personas sobre su nueva marca de alcohol. ¡Mira el video aquí! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dwayne The Rock Johnson sorprendió a algunos de sus fanáticos durante una degustación de su nueva marca de tequila Teremana, exclusivamente para PeopleTV. "Hay un grupo aquí y están probando mi nuevo tequila", dijo Johnson al inicio del video, que se filmó en febrero antes del comienzo de la pandemia del coronavirus. "Esta es la primera vez que participo en algún tipo de prueba de sabor y sorprendo a las personas, por lo que será muy divertido. Espero que les guste". A partir de ahí, el actor y empresario estuvo detrás del escenario escondido y escuchando a través de unos auriculares las opiniones de seis personas mientras probaban las diferentes versiones de la bebida —el tequila blanco y el reposado— antes de que salieran al mercado. En el divertido y casual encuentro, el ex luchador profesional explicó el significado detrás del nombre de la marca. "Terramana significa espíritu de la tierra. Terra en español significa tierra y mana en lengua polinesia —soy mitad negro y mitad samoano— es espíritu”. El protagonista de exitosas películas como Jumani y Moana anunció el pasado octubre este ambicioso proyecto a través de su cuenta de Instagram. "Nuestro objetivo es crear un tequila que sea de la mejor calidad y sabor, pero hecho de la manera correcta, a mano", dijo. "Después de años de arduo trabajo, esta bendición es realmente un sueño hecho realidad, pero es solo el comienzo y hay mucho trabajo por hacer". La degustación terminó con Johnson sirviéndole un trago al grupo invitado y agradeciéndole su participación con un brindis por los amigos y la salud. Teremana está disponible en tiendas minoristas seleccionadas que se pueden encontrar en el sitio web de la marca. El Teremana Blanco se vende a $29.99, mientras que el Teremana Reposado tiene un precio de $32.99, informó People.

Close Share options

Close View image Dwayne The Rock Johnson sorprende a fanáticos en prueba a ciegas de su nuevo tequila

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.