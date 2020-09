Dwayne Johnson, su esposa y sus dos hijas ¡tienen coronavirus! Visiblemente afectado por los síntomas del virus, The Rock ha confesado a través de sus redes sociales que su familia al completo lo ha contraído y pide prudencia. "Lleva la mascarilla, protege a tu familia". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Por medio de un video de más de 11 minutos de duración, Dwayne Johnson ha compartido la noticia de que tanto él, como su esposa y sus dos hijas han sido contagiados con el virus. Con la voz bastante tomada y visiblemente afectado por los síntomas que colleva el coronavirus, el también conocido The Rock comunicaba que habían dado positivo al test. Muy serio, aseguraba que esta había sido una de las situaciones más difíciles que ha tenido que enfrentar en la vida. Y eso que ha tenido episodios muy duros como la depresión o las fuertes crisis económicas en su familia. "Es más duro que recuperarse de fuertes heridas o incluso de ser desahuciado", explicaba con sinceridad el que fuera campeón de lucha libre. Como él mismo resalta en este video, su mayor prioridad en la vida, por encima de cualquier otra cosa, es su familia y especialmente sus hijas, Tiana y Jasmine, ambas también contagiadas. "Ojalá hubiera sido solo yo quien hubiera dado positivo, pero no, lo somos todos y esto ha sido como una patada en las entrañas", expresó. El protagonista de Fast and Furious aseguró haber estado confinado desde marzo sin salir de casa ni ir a trabajar. Pero reconoce que en los últimos días ha tenido amigos y familiares de visita después de tantos meses sin verse. Razón por la que aconseja a sus seguidores no cometan el mismo error. "Aunque les conozcas, confíes en ellos y hayan estado en cuarentena, aún así uno nunca sabe, así que que todo el mundo se haga el test antes de que los tengas en tu casa", compartió. Como cualquier persona que contrae la COVID-19, ahora toca quedarse en su hogar, en cama y pasar por este duro trance alejado de todos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su mensaje al mundo promueve la responsabilidad, el no relajarse, el virus sigue pululando por ahí y toca seguir cuidándose mucho, incluso más. "Sé disciplinado, refuerza tu sistema inmune, fomenta el bienestar, lleva tu mascarilla, protege a tu familia, sé estricto con quien llevas a tu casa, sé positivo y cuida de tus hermanos humanos", escribió. ¡Deseamos que tu familia y tú se recuperen pronto!

