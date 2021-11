Dwayne Johnson le regala su camioneta a un fan y mira cuál fue su reacción Dwayne Johnson le regaló su "bebé", su coche personalizado, a un veterano de guerra latino dándole así la sorpresa de su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dwayne Johnson Dwayne Johnson | Credit: Steve Granitz/FilmMagic Dwayne Johnson ha demostrado cuán fiel y generoso es con quienes le siguen. Así lo hizo saber cuando le regaló su "bebé", su coche personalizado, a uno de sus fans, dándole así la sorpresa de su vida. Según relató The Rock en Instagram, este miércoles durante una proyección especial en Los Ángeles de su nueva película Red Notice, el actor quiso sorprender a Oscar Rodríguez, uno de los fans que más lo ha sensibilizado por su historia personal. "Tu historia realmente me conmovió porque escuché que eres un entrenador personal, siempre positivo, motivador y optimista", dijo el actor a Rodríguez durante la proyección. "Cuida a su madre de 75 años. Líder en su iglesia. Brinda apoyo y comidas a mujeres víctimas de violencia doméstica. Orgulloso y humilde veterano de la Marina. Un ser humano noble", añadió Johnson en su Instagram sobre el veterano. Según explicó en la publicación, su idea original era regalarle el Porsche Taycan que conduce en Red Notice, para lo cual contactó a Porsche, pero le dijeron que no era posible. "Pero yo dije que sí. Haré algo mejor. Le regalaré mi camioneta personalizada. Mi bebé", contó. Junto a estas palabras el actor de 49 años compartió el video del momento en que Rodríguez se da cuenta del tremendo regalo que le habían hecho, una camioneta valorada en más de $150,000 —y con un valor sentimental incalculable. "¡Ve a disfrutar de tu nueva camioneta y Feliz Navidad para ti y tu familia!", le dijo Johnson. Esta acción ha despertado la admiración y el cariño de miles de seguidores de The Rock. "Increíble", "¡Verdaderamente un momento hermoso!, "Eres un buen hombre de buen corazón. Sigue ganando", "@therock eres un ser humano desinteresado. Muchas gracias por ser tú y por todo el bien que haces", le dijeron. Por su parte, Rodríguez dijo sentirse agradecido y conmovido con el gesto del actor. "¡No puedo agradecerte lo suficiente @therock! Bendiciones para ti, tu familia y tu equipo en @sevenbucksprod", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN "¡¡No tengo palabras para expresar lo bendecido y agradecido que estoy!! Una vez más, no hay palabras, solo las escritura", dijo citando el salmo 103.

