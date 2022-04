¡Muere atropellado Dwayne Haskins, estrella de la NFL, a los 24 años! La noticia de la insólita muerte de QB Dwayne Haskins de los Pittsburgh Steelers, causa conmoción. Aquí los detalles de la insólita tragedia. DEP. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Qué tragedia! QB Dwayne Haskins falleció este fin de semana después de ser arrollado por un vehículo en el Sur de la Florida, confirmó su representante Cedric Saunders a ESPN. El famoso jugador de la NFL tenía 24 años. El siniestro sucedió el pasado sábado por la mañana, después de que el famoso deportista saliera de su auto en la autovía 595 a la altura de Fort Lauderdale y fuera atropellado por un camión de basuras. Allí mismo fue declarado muerto, según afirmó la portavoz de la policía del Florida Highway Patrol, Indiana Miranda al Associated Press. Según fue revelado por las autoridades al canal CBS Miami, Haskins "intentaba cruzar la carretera" cuando fue atropellado y murió. El departamento de policía confesó que desconocía las razones por las que Haskins había decidido caminar en un lugar así. Dwayne Haskins Credit: Lon Horwedel/Icon Sportswire via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El famoso deportista se encontraba en Florida mientras entrenaba junto a sus nuevos compañeros y su colega de los Steelers, Mitchell Trubisky, según los últimos posts en las redes de sus historias de Instagram. El entrenador del equipo, Mike Tomlin, compartió que estaba "devastado y sin palabras por la desafortunada muerte de Dwayne Haskins". También tuvo palabras de halago para su carrera: "rápidamente, tan pronto llegó a Pittsburgh, se convirtió en parte de la familia de los Steelers y era uno de nuestros jugadores más luchadores y activos, tanto en el campo como en la comunidad", afirmó. "Dwayne era un compañero excelente, pero aún más, un fantástico amigo para tantos de nosotros. Realmente, tengo el corazón roto". Dwayne Haskins Credit: Michael Hickey/Getty Images Los copropietarios de los Washington Comanders, Dan y Tanya Snider, confirmaron estar "devastados" ante la muerte del jugador: "un joven con un tremendo potencial y una personalidad contagiosa". En un comunicado compartido en Twitter reconocieron que "decir que tenemos el corazón roto no alcanza a explicar nuestro dolor" y enviaron "nuestras más profundas condolencias para los miembros de la familia de Dwayne y todos aquellos que le conocieron y le amaron". El próximo día tres de mayo, el deportista habría cumplido 25 años. Descanse en paz.

