Close

Actor de Salvado por la campana tiene un cáncer "muy grave" Tras sentir un terrible dolor en todo su cuerpo, Dustin Diamond acudió al hospital y allí recibió la terrible noticia. “Aunque la noticia del diagnóstico es desgarradora, estamos seguros de que lo superará. Orando por él y su familia”, dice uno de sus excompañeros. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Uno de los protagonistas de la famosa serie juvenil de los años noventa Salvado por la campaña acaba de recibir el diagnóstico de que padece un cáncer aparentemente en un estado muy avanzado. El actor Dustin Diamond, recordado por su icónico papel como el adorable nerd Screech, fue hospitalizado el pasado fin de semana en Florida después de sentir un dolor en su cuerpo y una sensación de malestar, informó TMZ. En un comunicado enviado a People, representantes del actor de 44 años confirmaron este jueves que padece cáncer. "Es muy grave, aunque estamos a la espera de más detalles", señala el texto. "Tiene muchos dolores". Image zoom Credit: Photo by NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images Si bien los representantes del actor no han dado más detalles, TMZ aseguró que los médicos encontraron tras hacerles los pertinentes chequeos que padece de un cáncer en etapa 4 regado por todo el cuerpo cáncer en todo el cuerpo y ya se le ha administrado una primera ronda de quimioterapia para combatirlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hablé con Dustin temprano esta tarde y aunque la noticia de su diagnóstico es desgarradora, estamos seguros de que lo superará. Orando por él y su familia y por una pronta recuperación. Dios lo bendiga", comentó su amigo y colega Mario López en su cuenta de Instagram. "Todavía estamos haciendo más pruebas. Una vez que lo sepamos, tendremos una idea de cómo abordarlo. Ahora mismo es una situación muy grave. Les pido a todos pensamientos positivos y oraciones", dijo su representante Roger Paul a USA Today. En un comunicado colgado en su página de Facebook, Paul pide que se respete la privacidad de su cliente durante este difícil momento y que aprecian todos los mensajes positivos y las oraciones por su salud. Image zoom Credit: Facebook / Dustin Diamond Luego de su salto a la fama con su papel en Salvado por la campana, donde interpretó el papel de mejor amigo y compañero del personaje principal del programa, Diamond apareció regularmente en la prensa por situaciones no relacionadas con su profesión. En 2001 se declaró en quiebra y ocho años después publicó el controversial libro en el que pintó una imagen poco halagadora de sus compañeros en la serie y cuenta supuestas sórdidas aventuras detrás de los focos. Entre otras cosas, afirmó haber tenido relaciones sexuales con miles de mujeres. En 2014 fue arrestado por su participación en una pelea en un bar de Wisconsin en la que supuestamente apuñaló a otro cliente en la axila con una navaja.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Actor de Salvado por la campana tiene un cáncer "muy grave"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.