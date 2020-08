Duros momentos para el papá de Gelena Solano, mientras ella se refugia en su esposo Continúa la tragedia para la familia Solano, a la espera de la evolución de Stephanie, la hermana pequeña de Gelena, al borde de la muerte tras una liposucción. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mientras que Gelena Solano continúa guardando silencio en torno al estado de salud de su hermana pequeña, quien está al borde de la muerte por culpa de una lipoescultura realizada en Miami, hoy compartió la desgarradora respuesta de su papá a uno de sus stories, mientras esperan con fe que su hermana despierte del coma después de haber sufrido un infarto en la mesa de operaciones. Image zoom IG Gelena Solano "Querida hija", escribió su papá muy emotivo bajo la foto de Stephanie, "cuánto deseo verte de nuevo viva y sana, que con Dios vuelva a ser la misma. Stephanie, mi hija adorada, ruego al Señor Dios que vuelva tu vida y ojalá sea pronto. Te adoro, mi hija más pequeña". La colaboradora de El Gordo y La Flaca, compartió también esta significativa foto junto a su esposo, con un profundo mensaje acerca del apoyo que encuentra en su marido durante estos duros momentos, seguramente unos de los más difíciles de su vida. “En las buenas y en las malas , siempre juntos”, podía leerse bajo la foto de espaldas de la pareja. A su vez, esa fue la foto que subió en su red en solitario, en blanco y negro y acompañada de una profunda reflexión: “Amor no es mirarse siempre el uno al otro, es mirar los dos en una misma dirección, porque en la vida lo único que realmente importa es quedarse con esas personas que cada día deciden caminar contigo en las buenas y en las malas”, escribió. “Una combinación de amor, paciencia, perdón, buen humor, comunicación y perseverancia”. Aprovecho el momento para lanzar un importante mensaje a sus seguidoras: “No permitas que ningún hombre te haga sentir inferior, no al bulling. Tú vales mucho. Ámate a ti primero, aléjate de relaciones tóxicas”, aconsejó. “Qué buen mensaje”, señaló Lili Estefan; “¡Qué maravillosa reflexión!”, apuntó Carolina Sandoval; “Qué linda reflexión, que Dios pase su mano sanadora sobre tu hermana y todos los enfermos del mundo”, le deseó una fan.

