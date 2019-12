Duro golpe para Alejandro Camacho tras la muerte de su exmujer Bárbara Guillén La actriz se encontraba en un delicado estado de salud en los pasados meses tras serle localizado un tumor en el pulmón. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El pasado 9 de diciembre conocíamos la triste noticia del fallecimiento de la actriz Bárbara Guillén. La intérprete sufría un tumor en el pulmón que la ha mantenido en un delicado estado de salud en los últimos meses. Era su hija Francesca Guillén quien anunciaba su enfermedad en septiembre y su marcha esta semana en Facebook. “Adiós mamita, buen camino hacia la ausencia del dolor. Te amo siempre”, escribió su hija en un sentido mensaje. “El dolor terminó, tu ciclo se cerró, que tu luz brille entre quienes te conocimos te quisimos y te acompañamos. Qué delgado el hilo que nos cobija, qué liviano el suelo que nos sostiene, la vida es un destello, una frugal aventura que se escapa en un instante”. La protagonista de películas como La primera noche estuvo casada con el también actor Alejandro Camacho, el padre de Francesca y quien ha sentido muchísimo esta triste noticia. Ha sido la hija de ambos quien ha ido informando a los medios del estado de su madre en los últimos meses, su ánimo y su evolución. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Ella es Bárbara Guillén, mi madre, una magnífica y muy particular mujer que ha dedicado al menos los últimos 12 años de su vida a rescatar perros, algunos gatos y uno que otro gallito del maltrato y el olvido de los humanos, ha llegado a acoger “temporalmente” hasta 40 perros, en su casita, junto a su compañero de vida, con sus propios medios y escasa ayuda adicional…”, describía con orgullo su hija tres meses antes de su partida. Una mujer familiar, trabajadora, generosa y valiente que lo dio todo en su lucha contra esta enfermedad y que desafortunadamente no se pudo ganar. Nuestras condolencias a la familia. Descansa en paz Bárbara. Advertisement

