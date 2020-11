Close

Dulce María compite con sus compañeros de RBD con el lanzamiento de su nueva canción La futura mamá y sus excompañeros de grupo toman caminos muy diferentes. Mientras el grupo publica su más reciente single, Siempre he estado aquí, Dulce María sorprende con un video musical para retomar su carrera. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El anuncio del tributo de RBD fue una de las noticias musicales más relevantes de los últimos tiempos. El grupo que hizo historia en el mundo entero con su música y su serie volverá a reunirse en un evento virtual el próximo 26 de diciembre para alegría de sus fans. Pero la buena nueva se desinfló un poquito ante el anuncio de Dulce María y Poncho Herrera de que no estarían presentes. ¿Cómo era eso posible? Los asuntos personales y profesionales de ambos se lo impedía, pero eso no paralizó el proyecto ni a los demás, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckerman. Esta semana por fin han presentado "Siempre he estado aquí", un tema inédito como regalo a sus seguidores de toda la vida. Un lanzamiento que coincide con el nuevo trabajo musical de Dulce María "Lo que ves no es lo que soy", que llega acompañado de un colorido video. Los que un día fueran compañeros del alma hoy compiten musicalmente hablando con dos trabajos muy diferentes que han dividido el corazón de un público confundido y triste por la situación. "Guerreros gracias por todo el amor que le han dado a 'Lo que ves no es lo que soy'. En verdad me llena de emoción el apoyo y el poder compartir con ustedes un proyecto tan personal como es Origen, que cuenta muchas cosas que hay detrás de esta carrera", escribió la pronto mamá. Además de lanzar su canción, compartió este video en su canal de Youtube donde todavía no lucía pancita. "Ya lo pueden ver y contarme qué le entendieron y cuál es su parte favorita", le pidió a sus fans. Por su parte, sus compañeros alegraban a sus seguidores con su nueva canción, una antesala a lo que les tienen preparado el próximo mes de diciembre. Se trata de una balada al más puro estilo RBD, una auténtica declaración de amor a quienes les han seguido tantos años. Desafortunadamente para muchos de esos fans que les siguen, verles presentar sus trabajos por separado no es lo que hubieran esperado. El sueño de verles juntos uniendo sus voces se quedará en eso, en un sueño. La situación personal de Dulce María con su embarazo le impide estar con el grupo tal y como ella expresó en un directo en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con su nueva canción deja claro que su carrera va por separado a RBD. Fue bonito mientras duró pero el pasado, pasado es y ahí prefiere dejarlo. A pesar de su desvinculación, los cuatro compañeros restantes que se reunieron virtualmente para presentar la nueva canción, aseguraron que el espíritu del grupo no son las personas, sino su música, esa que tantos corazones ha tocado. "Algo que yo también creo que hemos descubierto es que antes nosotros decíamos que RBD no era RBD si no estábamos los seis y creo que nos equivocamos porque RBD es la música, no somos ni siquiera nosotros, y creo que eso lo ha demostrado la gente", explicó Chávez. Echarán de menos a sus dos compañeros, pero no dejarán de disfrutar ni un ápice de lo que viene, un evento único e irrepetible que seguro hará historia, una vez más.

