Dulce María se emociona hasta las lágrimas en Un nuevo día La actriz y cantante no pudo evitar llorar con la emotiva sorpresa que le preparó el programa. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A menos de dos semanas para que se estrene la nueva temporada de Falsa identidad que marcará su debut en Telemundo, Dulce María estuvo como invitada este miércoles en el programa matutino de la cadena hispana sin imaginarse la hermosa sorpresa que se llevaría. La actriz y cantante mexicana, que se encuentra felizmente embarazada, no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al recibir durante el show mañanero emotivos mensajes de su madre y su hermana, a quienes no ha podido ver en los últimos meses por la pandemia. La primera en sorprender a la intérprete de éxitos como 'Ingenua' y 'Lágrimas' fue Blanca, su mamá, quien aseguró que el bebé que viene en camino ‘tendrá una gran misión’. "Muñequita quiero aprovechar para reiterarte la felicidad que siento por esta bendición tan grande, que venga en camino un nuevo ser que va a ser un integrante para nuestra familia. Todos felices estamos. Lástima que nos tocó vivir esta etapa difícil y ya tendrá este bebé una gran misión y mucho que platicar, ya dirá 'mi mamá todo el embarazo lo pasó con una pandemia'. Te amo y espero que pronto podamos abrazar a ese bebé…", expresó Blanca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La hermana de la exRBD, Blanca Iriri, también dedicó emotivas palabras a la artista, a quien definió como una 'excelente persona', 'un gran ser humano' y 'una excelente artista'. "Quiero decirte que estoy muy feliz y emocionadísima porque pronto voy a ser tía, quiero mandarte un abrazo, decirte que te extraño mucho, no te he podido ver en persona por esta pandemia pero pronto nos veremos y nos podremos abrazar. Te quiero, te admiro muchísimo y estoy segura de que así como eres excelente persona, gran ser humano, excelente artista también serás la mejor mamá. Te quiero muchísimo", dijo la hermana de Dulce. Conmovida hasta las lágrimas ante tan emotivos mensajes de sus familiares, la artista reconoció que está siendo muy difícil vivir este embarazo separada de los suyos. "Yo también las extraño mucho, extraño a toda mi familia, pero muchas gracias, estamos esperando a que esto pase pronto [para volver a estar juntos]", señaló Dulce.

