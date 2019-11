¡Dulce María se casó! Así fue la romántica boda de la ex RBD cuyo vestido de bodas fue el de una auténtica princesa La exintegrante de RBD se unió en matrimonio a su novio Paco Álvarez en una boda de ensueño. El baile, el vestido, los invitados... ¡te contamos todo! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Lo anunció hace unos días y dicho y hecho. Dulce María dejaba entrever en una de las alfombras rojas a la que acudió que su boda con Paco Álvarez llegaba, pero no compartió la fecha. Finalmente ocurrió este sábado en un enlace que, a juzgar por las imágenes que se han filtrado, fue de absoluto ensueño. Una ceremonia tradicional repleta de románticos detalles. Hay que empezar por el vestido, ese gran secreto de toda novia que en el caso de Dulce María fue todo un derroche de ilusión y fantasía. Como si de una princesa se tratase, la cantante de 33 años eligió un traje de encaje blanco, con vuelo de cintura para abajo y corona en el cabello. Era el perfil de Instagram del programa Despierta América quien adelantaba esta foto exclusiva dando a conocer la inesperada noticia. Una boda que se pospuso en varias ocasiones y que parecía que no iba a llegar nunca. Pero la espera se terminó y la ceremonia estuvo llena de momentos emocionantes, como el baile de los recién casados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también actriz y el productor se enamoraron hace 3 años, aunque fue en 2017 cuando hicieron pública su relación. Se conocieron durante la grabación del video de la artista “No sé llorar”, y desde entonces no se han separado. Por fin han unido sus vidas en matrimonio acompañados de sus familiares y amigos, entre los que no se encontraron sus compañeros de Rebelde. Lo que no faltó fue el amor y la alegría, lo más importante en estos casos. ¡Felicidades a los dos! Advertisement EDIT POST

