Dulce María revela si tiene problemas con Anahí Las especulaciones de una fuerte rivalidad entre Dulce María y Anahí son cada mayores; por ello, la primera no dudó en responder lo que ocurre entre las integrantes de RBD. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace tiempo, se ha rumorado que la relación de algunos de los integrantes de RBD no es la mejor. De hecho, se dio a conocer que Dulce María invitó a todos sus excompañeros en la mencionada agrupación a su boda; lo cual, desató los rumores de conflicto por parte de la cantante, que se acrecentaron cuando no asistió al concierto de reencuentro por encontrarse embarazada. Además, de ha señalado que existe una rivalidad entre ella y Anahí, que supuestamente fue más evidente cuando se promocionó en la página oficial del grupo musical su participación en el concierto de Karol G, mientras se ignoró que la intérprete de Roberta en la telenovela Rebelde regresó a los escenarios con el concierto 2000 Pop Tour. Ante ello, Dulce María responde a todas las especulaciones al respecto. "Creo que fue un gran momento lo que sucedió cuando regresé a los escenarios en los '2000 pop tour' el 10 de junio, después de cuatro años de no estar en el escenario, fue una cosa impresionante donde obviamente se sintió la nostalgia que existe en la gente y en una generación de ver a RBD", mencionó a los medios de comunicación. "Al día siguiente que [Anahí] cantó con Karol G creo que fue más bien un doble festejo y una doble felicidad para la 'generación Rebelde' que obviamente lo que reclamaban es por qué no estuvimos juntas", continuó. "Después lo platicamos ella y yo de: 'Qué coincidencia, hubiera estado increíble que por poquito nos juntábamos'". anahicc81-1.jpg Dulce María y Anahí. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con ello, la también actriz dejó claro que no existe rivalidad alguna con Anahí, tal como se ha mencionado; por el contrario, aseguró que mantienen una buena relación. "Sí, completamente [desmiento algún problema con Anahí]", advirtió. "Todos somos parte de la generación Rebelde, los seis y siempre vamos a estar agradecidos con ello. Entonces sí [no hay conflictos]". Ahora, Dulce María está participando en el reality El retador y continúa promocionado su reciente material discográfico titulado Origen.

