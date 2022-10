Dulce María revela porqué no estuvo en la boda de Maite Perroni La ausencia de Dulce María en la boda de su excompañera de RBD, Maite Perroni, ocasionó rumores de un distanciamiento ¿es cierto? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 9 de octubre de 2022, se llevó a cabo la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar, con quien la actriz llevaba casi un año de relación sentimental. Si bien al festejo fueron invitados todos los integrantes de RBD, con quienes la cantante convivió por varios años, los grandes ausentes fueron Alfonso Herrera y Dulce María; los cuales, se hicieron presentes mediante mensajes en sus redes sociales. Ahora, la protagonista de la telenovela Pienso en ti revela la razón por la que no estuvo presente en este momento tan especial. "Hago talleres de dirección y lo de música lo hago los fines de semana, entonces [no pudo asistir]", mencionó Dulce María a los medios de comunicación. "[Lamenté no estar en esa boda]. Me hubiera gustado mucho verla de novia, pero [Maite Perroni] se veía hermosa y de corazón estuve ahí, le estuve mandando mensajitos". La famosa dejó claro que no siempre es posible estar todos los integrantes de la agrupación, aunque lo deseen, porque sus compromisos profesionales, en ocasiones, no lo permiten. "En mi caso, a mi boda no fue ninguno", mencionó. "A veces tienes ganas de estar y por trabajo, o por diferentes circunstancias, no puedes estar. Bueno, siempre va a ser así porque la gente quiere vernos pegados y sería muy bonito. Creo que también en el fondo quisiéramos vernos más, pero no fue posible. Pero sí, te acostumbras a que a veces no puedes hacer mucho". Dulce Maria y Maite Perroni Dulce Maria y Maite Perroni | Credit: Armando Mota/The Grosby Group; Anthony Behar/Sipa USA/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dulce María agradece que el público tenga interés en continuar admirando y manteniendo vigente a la agrupación, pese a su disolución; además desea todo lo mejor para Maite Perroni. "El tema de que RBD siempre siga presente es algo muy bonito. Es algo que se agradece de corazón; creo que los seis les agradecemos de corazón a toda la gente, fanáticos y generación que está pendiente de nosotros", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Dulce María revela porqué no estuvo en la boda de Maite Perroni

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.