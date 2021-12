Dulce María revela lo poco que ganaban los actores de Rebelde Dulce María, quien en la popular serie interpretó el personaje de Roberta, declaró que tanto ella como el resto de los actores cobraban muy poco por el trabajo que hacían. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dulce María Dulce María | Credit: Yordi Rosado/YouTube Ha transcurrido ya casi 15 años desde que terminara Rebelde, la serie juvenil mexicana que se convirtió en un gran éxito en América Latina, y que el próximo mes de enero tendrá una nueva versión para Netflix. Luego de tanto tiempo, la protagonista Dulce María, quien en la popular serie interpretó el personaje de Roberta, declaró que tanto ella como Anahí (Mía Colucci), Maité Perroni (Lupita), Alfonso Herrera (Miguel), Christopher Uckermann (Diego Bustamante) y Christian Chávez (Giovanni) cobraban muy poco por el trabajo que hacían. "Fue algo muy fuerte porque aparte ganábamos superpoquito para lo que era, ahora hago cuentas de lo que se generaba con los conciertos y claro, a nosotros nos tocaba muy poquito. Cuando llegamos a México fuimos todos a la oficina de Benítez (el administrador) y le dijimos que queríamos ganar todos igual, pero ya fue el último año", dijo Dulce María en entrevista con Yordi Rosado. Además de la serie, Rebelde llegó a alcanzar tanto éxito que sus protagonistas también generaron seis álbumes musicales, varios tours, una marca de ropa y zapatos, juguetes, entre otros productos comerciales. "De ahí no teníamos nada", aseguró la actriz, quien dice que la mayoría de su dinero lo ha hecho con otros proyectos, incluso desde su cuenta de Instagram. "Donde mejor te pagan son las campañas. Y en Rebelde, no, pues yo estaba... bueno, no sólo yo, todos. Nos bailaron bien bonito", dijo. "Yo porque en ese momento me fue muy bien y tenía campaña de cabello, otra de toallas sanitarias; no solo con la novela, hice mucho guardadito por las campañas que hacía", añadió. El próximo 5 de enero llegará a Netflix la nueva versión de Rebelde, y la audiencia ha podido confirmar en el tráiler que no se trata de un remake del original, sino que tiene vida propia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque muchos fans de Rebelde han criticado la nueva versión, los actores de 2004 han extendido su apoyo a los jóvenes que ahora protagonizan la serie. "Sé que nuestra generación es muy celosa de lo que fue Rebelde y creo que cada proyecto de Rebelde, porque ha habido como varias versiones, todas son únicas, todas van para diferente gente y pues, bueno, me dio como nostalgia y les deseo lo mejor", dijo Dulce María.

