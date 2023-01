Dulce María comete indiscreción y revela cuándo podría ser el nacimiento del bebé de Maite Perroni La incógnita sobre la fecha de nacimiento del bebé de Maite Perroni ha sido revelada por Dulce María, quien sin darse cuenta lo hizo público. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que ya se prepara la gira de reencuentro con conciertos en vivo por parte de RBD; ante ello, se han analizado cada uno de los aspectos que la conformarán. Sin embargo, sonó la alarma cuando, el 6 de enero de 2023, Maite Perroni dio a conocer su embarazo porque se pensaba que sería una razón para cancelar el tour. Ahora, se sabe que no hay ningún riesgo porque el bebé de la integrante de la famosa agrupación nacerá antes, esto debido a que Dulce María reveló cuánto dará a luz la protagonista de la serie Oscuro deseo. "Todo esto se platicó para darle tiempo a que nazca su bebé y que tenga unos mesecitos de colchón, que está cañón, todos vamos a apoyarnos", mencionó al programa mexicano de televisión Hoy (Televisa). "Estoy grabando novela, que también eso me tiene muy feliz. Se llama Pienso en ti y va a salir en marzo; y yo termino de grabar por ahí de abril. Mai tiene que tener a su bebé ahí de más o menos [por esas fechas]", reveló. "Los ensayos y todo esto sería después de eso, como junio, julio". La también escritora mencionó que Perroni "todavía está como en el mejor trimestre, en el que todavía todo es bonito"; así que aún le faltan experiencias durante la gestación. Justamente por ello, todos los integrantes de la agrupación harán frente común para respaldarse durante el tour. "Ser mamá [es complicado]; llevo dos años y sigo primeriza, entonces apoyarnos mucho", advirtió. Dulce Maria y Maite Perroni Credit: Mezcalent (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dulce María dejó claro que Soy Rebelde Tour es un reencuentro muy especial que pretende cerrar definitivamente esta experiencia profesional entre todos los integrantes. "No es un regreso, no vamos a estar años de gira. Esto realmente es algo único que estamos haciendo con todo el amor, con toda la gratitud", aclaró. "Lo que sí es que la adrenalina, la emoción y la verdad estamos más unidos que nunca, muy emocionados porque es otra etapa; conscientes de que queremos hacerlo y disfrutándolo de una manera muy diferente a en ese entonces que nos pasaba la vida y no nos dábamos cuenta".

