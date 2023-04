Dulce María recibió fuertes críticas, pero su marido la defendió diciendo: "Eres la mujer más hermosa del mundo" "Ya siéntese señora, ya no tiene 17. Ya no es una muchacha para estar enseñando" ¡Todo por posar en traje de baño! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dulce María y su novio Paco Alvarez Credit: Mezcalent Dulce María recibió decenas de críticas luego de publicar unas fotos en traje de baño en su popular cuenta de Instagram, que ya cuenta con más de once millones de seguidores. En las imágenes, vemos a la cantante de RBD mirando a la cámara y posando en traje de baño de una pieza. Las fotografía estuvieron acompañadas de una serie de emojis veraniegos como un sol, un girasol y una ola de mar. Durante el viaje, la artista mexicana de 37 años estuvo acompañada de su esposo, el director de cine Paco Álvarez y su hija María Paula. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN dulce maria traje de bano Credit: Dulce Maria IG dulce maria traje de bano Credit: Dulce Maria IG dulce maria traje de bano Credit: Dulce Maria IG Muchos de los comentarios que algunos cibernautas repitieron en el post de las fotos recalcaron el aspecto físico de la protagonista de la novela Pienso en ti. "Usted ya es una señora, vístase como tal. Ya no es una muchacha para estar enseñando", opinó una fan. "Ya siéntese señora, ya no tiene 17. De buena onda deberías intentar ponerte a dieta, luces mayor de lo que eres", dijo otro seguidor. Ante el sinnúmero de comentarios negativos, el esposo de Dulce María optó por defender a la madre de su hija y poner un alto a los comentarios negativos. "¡Eres la mujer más hermosa! Preciosa por fuera y por dentro. Iluminas el mundo.", escribió Álvarez. Fue en noviembre de 2019 cuando la integrante de RBD se unió en matrimonio con Paco. Una ceremonia tradicional en Morelos repleta de románticos detalles. La también actriz y el productor se enamoraron hace 3 años, aunque fue en 2017 cuando hicieron pública su relación. Se conocieron durante la grabación del video de la artista "No sé llorar", y desde entonces no se han separado.

