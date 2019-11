Dulce María reaparece feliz y radiante en plena luna de miel después de su comentada boda La cantante mexicana por fin ha dado señales de vida en redes con unos videos desde el paraíso donde pasa unos días de desconexión y alejada de rumores. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Todo el mundo ha hablado de su boda y sus invitados, menos ella. Dulce María tiene cosas mejores que hacer, como por ejemplo, disfrutar de su luna de miel. La cantante compartió varios videos del paradisíaco lugar donde se encuentra y que coincide con el sitio donde celebró su romántica boda con Paco Álvarez. La también actriz ha hecho caso omiso a todo lo que se ha dicho de su enlace y la ausencia de sus compañeros de Rebelde para dedicarle tiempo a algo mucho más interesante, al menos para ella. Sin una gota de maquillaje, nos ha hecho partícipes del paraíso donde descansa. "Hola mis amigos y guerreros, por fin quiero presentarles este lugar hermoso que está lleno de magia", comienza su mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La recién casada se ve en paz por encima de todo después de todo el estrés que supone organizar una boda. El sitio donde se encuentra se llama Tres cielos y como dice Dulce María, llegó para salvarle de la catástrofe. Después de tenerlo todo preparado para celebrar su matrimonio en otro jardín, la cosa no salió bien y tuvo que buscar un nuevo sitio en el último momento. Un susto que casi le obliga a cancelar su boda. "Es el lugar que realmente llegó a salvarnos después de algunas complicaciones", dijo sin entrar en más detalles. "Gracias por caer literalmente del cielo", añadió en su dedicatoria. Todo terminó con un final feliz y Dulce María está encantada de la vida, salta a la vista. Advertisement

