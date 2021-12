Algunas personas tienen deseos que no se llevan a cabo. Sin embargo, hay quienes pueden presumir que su mayor sueño se ha hecho realidad, tal es el caso de Dulce María , quien se confiesa afortunada porque logró lo que tanto deseaba. "Uno de mis grandes sueños era ser mamá de una nena . Dios me concedió que fuera una niña; claro, un bebé también me hubiera hecho la más feliz del mundo, pero con María Paula estoy vuelta loca de felicidad y también por estar formando una familia . Todo eso era parte de mis sueños como mujer", confesó a People en Español.

"Siempre había dicho que me iba a retirar un año o dos cuando fuera mamá, pero, la verdad, no lo he hecho del todo porque me lo pide mi cuerpo, mi mente, el cariño de la gente. Si bien no estoy de gira o de un lado a otro, haciendo novelas o algo muy grande, sí he estado presente", agregó. "Estuve en [el reality] ¿Quién es la máscara?, saque mi disco Orígenes, hice un video, entrevistas, hice [la teleserie] Falsa identidad embarazada. No he dejado del todo mi trabajo, pero es difícil porque no puedes estar al cien por cien en el trabajo; o si pero es difícil acoplarse con los tiempos".