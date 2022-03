Dulce María asegura que no habrá reunión de RBD: "Lo intentamos, pero no se pudo" En medio de los comentarios sobre una posible presentación de la agrupación, Dulce María dijo que no habrá concierto de RBD. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los fans de RBD sueñan con el día en que Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Alfonso Herrera y Christian Chávez se unan nuevamente en los escenarios. Pero aunque muchos son los rumores que se han desatado en los últimos tiempos de una posible presentación del popular grupo, al parecer solo se trata de especulaciones. No habrá RBD por el momento. Así lo dejó saber Dulce María en medio de los comentarios sobre una posible presentación de la agrupación durante una entrevista en Hoy (Televisa). Christian Chávez Christian Chávez, Anahí, Christopher Uckermann y Maite Perroni en el concierto de RBD | Credit: Instagram Christian Chávaez "Desgraciadamente, este año no se va a hacer, no sé si algún día se vaya a hacer, ojalá. Pero este año no se va a hacer, teníamos ganas, lo intentamos, pero por varias cosas no se pudo", dijo quien interpretara en Rebelde el personaje de Roberta. También alertó a todos aquellos que han confiado en sitios web que venden boletos para un supuesto reencuentro de la banda. "Y obviamente, no compren boletos porque no existe y es un fraude, nada que sea oficial se lo crean. Completamente, es un fraude, no se dejen engañar", indicó. RBD RBD | Credit: Mezcalent (x4) Recientemente muchos quedaron esperanzados luego de que Alexandra Von Uckerman, madre de Christopher, dijera en sus redes: "¡A todos los fans de RBD! Tengo un sexto sentido y no creo que estoy equivocada, ¡todo va a salir muy bien! Nos vemos pronto". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque muchos se ilusionaron con este comentario y pensaron en un posible regreso de la banda, lo cierto es que ninguno de sus integrantes salió a afirmar dicha información. Luego de 12 años de no pisar un escenario juntos, algunos integrantes de RBD se unieron en 2020 en el concierto vía streaming Ser o parecer, el concierto virtual, en el que Maite, Christopher, Christian y Anahí recaudaron más de $11 millones.

