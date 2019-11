Los 'rebeldes' que sí asistieron a la boda de Dulce María Estos fueron los rostros de la exitosa telenovela juvenil de Televisa que acompañaron a la actriz y cantante en el día de su boda. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ni el vestido de la novia, ni el romántico baile de los recién casados, ni mucho menos el menú que degustaron los invitados. Si por algo acaparó titulares la boda de Dulce María en los principales medios de comunicación de espectáculos fue por la sonada ausencia de los integrantes de RBD, la desaparecida agrupación musical que catapultó a la fama años atrás a la actriz y cantante mexicana. En efecto ni Anahí, ni Maite Perroni, ni Alfonso Herrera, ni Christopher Uckermann, ni Christian Chávez acompañaron a Dulce en uno de los días más felices de su vida. La artista de 33 años, no obstante, sí contó en su boda con la presencia de varios rostros de la exitosa telenovela juvenil de Televisa que protagonizó hace 15 años. Uno de ellos fue el de Zoraida Gómez, quien dio vida a Jose Luján en Rebelde. La actriz mexicana, que mantiene desde entonces una hermosa relación de amistad con Dulce que sigue latiendo con fuerza a día de hoy, no quiso perderse por nada del mundo la boda de su amiga. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otra ‘rebelde’ que estuvo presente en el enlace matrimonial de la inolvidable Roberta Pardo fue Fernanda Malo, quien interpretó a partir de la segunda temporada a la envidiosa Sol de la Riva, enemiga de Mía Colucci. “Siempre somos increíbles pero juntas cambiamos el mundo. Doy gracias por las poquitas pero increíbles amigas que me dio el universo”, escribía Fernanda hace apenas unos meses a través de sus redes sociales junto a una foto en la que presume de la compañía de Dulce. Ambas actrices tuvieron un papel destacado en el enlace matrimonial ya que ejercieron de damas de honor de la recién casada junto a otras amigas de la exRBD. El productor Pedro Damián, con quien Dulce trabajó en la exitosa telenovela juvenil, fue otro de los rostros de ‘rebelde’ que se dejaron ver durante la ceremonia nupcial. Fue el pasado sábado 9 de noviembre cuando Dulce María se unió en matrimonio a su novio Paco Álvarez en una boda de ensueño en el estado mexicano de Morelos. Advertisement EDIT POST

