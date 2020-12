Close

Dulce María comparte la primera Navidad con su hijita Tras convertirse en madre a principios de diciembre, Dulce María disfrutó de la Navidad al lado de su nenita y su marido. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con una imagen y un mensaje que donde Dulce María menciona que “te prometo hacer todo lo que esté en mí para ser la mejor mamá para ti, mi estrella hermosa”; el pasado 3 de diciembre, dio a conocer que se había convertido en madre de una niña, quien lleva por nombre María Paula. Ahora, la integrante de RBD, revela una como fue la primera Navidad al lado de su pequeña y su esposo Paco Álvarez. RELACIONADO: "Fue difícil tomar esta decisión", confiesa Dulce María sobre su ausencia en el concierto de RBD Image zoom “Es la primera navidad que no paso con toda mi familia (papás, hermanas, sobrinas, etc.)”, escribió Dulce María en su cuenta de Instagram. “Pero también es la primera Navidad que paso con mi familia, la que hemos formado gracias a Dios llena de amor y con este pedacito de cielo, mi estrella que nos llena de ternura y esperanza. Les mandamos un gran abrazo, es momento de agradecer todo lo que sí tenemos, empezando por la vida. Que Dios los bendiga y llene de luz y amor. Feliz Navidad”. Image zoom Dulce María | Credit: Mezcalent “Deseo que en esta Navidad renazca la esperanza, el amor, la paz y la empatía por los demás”, dijo actriz. Acompañó el texto con una fotografía donde posa al lado de su marido; ambos abrazan a su bebé, a quien un efecto de luz le cubre el rostro; mientras de fondo tienen un árbol de Navidad. La intérprete de "Rompecorazones" aprovechó la ocasión para hacer una reflexión sobre este año que está a punto de concluir. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Dios nos mandó el regalo más grande de la vida en un año tan difícil. Un año que nos ha hecho aprender reflexionar y valorar lo realmente importante: la gente a la que le importas; lo poco que necesitamos para ser felices, y lo mucho que nos hacen falta las cosas que no se pueden comprar”, agregó. “[A] poner tu energía y tú corazón en lo que es esencial y alejarte de quien te hace mal o de lo que no te hace feliz”. El embarazo obligó a Dulce María a renunciar de la teleserie Falsa identidad y le impidió participar en el concierto que ofreció RBD el pasado fin de semana.

