Dulce María hace un llamado para donar al banco de alimentos por coronavirus Dulce María promueve que se ofrezca apoyo a quienes están atravesando por un momento difícil a causa de la contingencia ocasionada por el COVID-19 y lanzó una iniciativa. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como otras celebridades, Dulce María está consciente de los conflictos ocasionados por la pandemia de COVID-19, donde muchas personas no cuentan con los recursos suficientes para poder hacer frente a las necesidades que han surgido ante la contingencia. Por ello, la cantante solicitó apoyo a la sociedad mexicana para hacer donaciones. “Estamos en un momento donde todos necesitamos de todos; donde necesitamos apoyarnos y cuidarnos muchísimo”, mencionó Dulce María en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. “Es por eso que los quiero invitar a que donen a bancos de alimentos; a la red de banco de alimentos o a la Cruz Roja”. RELACIONADO: ¿Dulce María se une a Telemundo? Image zoom Con esta propuesta la también actriz busca que mejoren condiciones de vida para todas las personas que actualmente están atravesando por una situación complicada y han perdido sus empleos. La intérprete de “No sé llorar”, ya realizó su contribución y espera que otros colegas se unan también a esta iniciativa; incluso hizo un llamado directo a su excompañero de RBD Christian Chávez y a la actriz Zoraida Gómez. “De esta forma vamos a apoyar a que mejoren las condiciones de salud y de alimentación de nuestra gente. Acabo de donar”, agregó. “Lo que puedan, aunque sea muy poquitito, realmente puede hacer la diferencia”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dulce María, quien ha revelado estar pasando la cuarentena en casa y en compañía de su marido, Paco Álvarez, aprovechó este audiovisual para enviar un mensaje de aliento al pueblo mexicano. “De corazón, espero que, a pesar de las circunstancias, estén bien”, comentó. “Les mando mucho amor, muchos besos”. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

