Dulce María hace fuertes revelaciones de su etapa en el grupo musical Rebelde La exintegrande de RBD cuenta por primera vez lo que vivió durante su etapa en el exitoso grupo. Y no, no todo fue tan bonito. Fue uno de los grupos más exitos de México y del mundo. REBELDE llenaba los estadios y su música apenas se escuchaba de los gritos que sus fans daban. Discos de oro, platino, una telenovela, fama, dinero pero… ¿era todo tan bonito? Una de sus integrantes, Dulce María cuenta lo que vivió y sintió detrás de esa etapa dorada y lo que supuso ser parte de algo tan grande. En una entrevista exclusiva al programa Hoy, la también actriz abrió su corazón e hizo partícipe al espectador de los duros momentos que experimentó en esos tiempos. "Profesionalmente me estaba yendo muy bien pero, por otro lado, emocionalmente era mucha soledad", reconoce afligida. "Era, bueno, mañana me toca ir a otro país, aviones y finalmente sin ir a casa con tu gente, sin tener una vida pues normal", expresó al periodista Jorge El Burro Van Rankin. No todo era de color de rosa, había momentos de depresión, pero no se podían mostrar sobre el escenario y eso era la parte difícil. "Si te estabas deprimiendo tenías que salir al escenario, hacer las cosas y aparte tenías que regresar a grabar y no había forma, tenías que ser fuerte o ser fuerte". Cuando el grupo finalmente se separó en medio de su mayor pico de éxito, reconoce que lejos de sentir la alegría que esperaba iba a experimentar, se vino abajo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Para mí fue algo muy fuerte porque es terminar un ciclo de estar viajando, de estar con esta euforia llena de conciertos, de gente, de estar con quien se convierte en tu familia", dijo. Así que no fue nada fácil dejarlo atrás. Image zoom Mezcalent Ahora, visto desde la distancia se queda con los buenos recuerdos y se siente afortunada de haber experimentado algo tan único y especial. En breve volverá a los escenarios para presentar su nuevo trabajo discográfico. Image zoom Instagram Y entre canción y canción prepara su boda con su novio, el director Paco Álvaro, con quien lleva dos años y medio de lo más feliz,.

