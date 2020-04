Dulce María sobre la crisis mundial: "Es inevitable no pensar en el caos ... todos estamos padeciendo" La ex RBD habló en exclusiva sobre su nueva música y los planes de formar una familia By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Durante esta cuarentena, Dulce María ha decidido reinventarse y dar un poquito de felicidad a su fanaticada, por ello estrenó la canción “Más tuya que mía”, además la ex RBD contó en exclusiva a People en Español si tiene planes próximos de convertirse en madre de familia. “Más tuya que mía”… Esta canción es una nueva versión de una canción que ya existía, son composiciones mías. [Es parte de] Origen que es un proyecto muy mío que es volver al origen de mi esencia, compartir mi música de corazón. Hice una versión más alegre, [pero como] a mis fans les gusta sufrir, probablemente haremos una versión más acústica. [Esta versión] me gusta, es diferente y alegre a pesar de que la canción es triste. "Más tuya que mía" la escribí en la etapa que yo estaba viviendo amores muy intensos donde sufres y eres feliz al mismo tiempo. Image zoom Photo: Mario Macin @mariomacin; Stylist: Manolo @_dimemanolo; Beauty: Hugo Quiñones @hugoq.makeup ¿Por qué no esperaste a que esto pasara? Siempre estás esperando el momento perfecto para hacer las osas. Tenía listo este proyecto desde hace dos años y por varias situaciones no lo había podido lanzar. Este habría sido el peor momento pero me puse a pensar, ‘no sabemos cuánto tiempo tenemos y creo que en este momento es cuando necesitamos también distraernos y dejar de solamente pensar’. Es inevitable pensar en el caos y en la angustia que se está pasando en el mundo, necesitamos cosas para distraernos y sentirnos mejor y sentirnos más tranquilos y salirnos de ese estado de caos y la música es una gran oportunidad para eso. Por eso decidí compartir mi música. Es una forma de estar cerca de la gente, de abrazarnos, de recordar momentos bonitos y conectar con el corazón de las personas sin un afán comercial, con el simple hecho de compartir mis historias de corazón a corazón. La música te salva… A mí me ayuda escuchar música, leer un libro. Ver una película que me haga reír o investigar un tema que me interese, me ayudan a salirme de todo lo que estamos viviendo y esa es la forma en que la música es una buena medicina para todos y no tiene fronteras y puede llegar a gente de muchos países, todos estamos padeciendo. Image zoom Photo: Mario Macin @mariomacin; Stylist: Manolo @_dimemanolo; Beauty: Hugo Quiñones @hugoq.makeup Proyectos… Estaba grabando una serie, llevábamos dos meses grabando y la tuvimos que suspender y no sabemos cuándo podríamos retomar por lo que está pasando. Hice una película que se llama Como anillo al dedo con David Chocarro que está muy divertida que no sé hasta cuando va a salir. ¿Bebés a la vista? Ahorita estoy compartiendo mi música, claro que sería una gran bendición formar una familia y nos gustaría. No lo estamos planeando pero algún día seremos muy felices y agradecidos que eso pase. Lo primero que harás cuando esto acabe. Ojalá pueda compartir mi música y seguir unida con mis fans, no me gusta hacer planes. Espero estar feliz con mi familia y tener vida, salud y eso sería lo mejor. Advertisement

