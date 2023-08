Esto dijo Dulce María sobre la criticada interpretación de Ninel Conde a canción de RBD Tras los fuertes señalamientos a Ninel Conde por cantar tema de RBD, Dulce María reaccionó al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Ninel Conde interpretó en uno de sus shows el tema "Sálvame", una de las canciones más icónicas de RBD. Las críticas no se hicieron esperar; ante ello, El bombón asesino, quien ya había sido señalada de tener muchas cirugías y tratamientos estéticos, aseguró que le habían modificado la voz de su interpretación para desacreditarla. Por ello, subió el video original que no cambió la opinión pública. Ahora que la gira de dicha agrupación está a punto de iniciar, Dulce María, una de las integrantes, fue cuestionada sobre la forma de cantar de quien fuera su madre en la telenovela Rebelde. "A Ninel [Conde] la amo, la amo. La quiero mucho y le mando muchos besos. No importa, no importa [como haya cantado el tema]. Siempre van a hablar", advirtió a los medios de comunicación. "La quiero mucho, le mando muchos besos". Ninel Conde y Dulce María Credit: Mireya Acierto/Getty Images/Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a su cambio de look para regresar a la imagen de la Roberta, su personaje en el mencionado melodrama, y lo que significa esta gira, la cantante mencionó. "Todavía no me lo creo, no lo asimilo, todavía me veo en el espejo y digo 'ay ¿Quién es esta?'. Pero la verdad sé que es algo que esperaban todos los fans, la generación rebelde que, de alguna manera, así crecimos. Fue una etapa que marcó mi vida, mi etapa en RBD", comentó. "Venimos como una nueva etapa y veremos [qué pasa]". Dulce María también mencionó cómo se encuentra Anahí tras el accidente que sufrió en el oído y que le hizo perder la audición. "[Anahí] está súper pilas, está muy muy bien; pero, obviamente, debe tener esa incomodidad que debe regenerarse poquito a poquito. La verdad es que hemos ensayado, hemos estado muy bien. Ella está con la mejor actitud", explicó. "No sé qué siente exactamente, pero sé que va mejorando y que tenemos todo la mejor actitud".

