Dulce María disfrutando en familia ¡Mira las mejores fotos de los famosos!

Dulce María en familia

Dulce María posando muy sonriente junto a su esposo Paco Álvarez y su hija María Paula. "Días llenos de amor".

Sebastian Rulli, amante de la playa

El actor Sebastian Rulli es amante de la playa. Para muestra, esta foto donde lo vemos lucir su musculoso cuerpo desde Playa del Carmen, México. "Definitivamente amo la playa".

Aracely rinde tributo a Andrés García

La actriz Aracely Arámbula dedicó unas emotivas palabras a su amigo, el actor Andrés García, quien murió hace unos días a los 81 años. "Mi adorado y siempre guapo Andrés. Enormes y hermosos recuerdos vivimos en nuestra obra Perfume de gardenia".

Romina luce bronceado

La hija de la actriz cubana Niurka Marcos, Romina, tomando algo de sol en Playa del Carmen, México. "Yo y el sol, excelente combinación".

¡Feliz cumpleaños!

La expareja de la fallecida Selena Quintanilla, el músico Chris Pérez, publicó esta foto junto a su madre para desearle un feliz cumpleaños. "Es el cumpleaños de mi madre. Ayúdenme a desearle un lindo día. Aquí les comparto una fotografía que acabamos de tomar junto a mi mami y mi hermana".

