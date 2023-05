Dulce María es objeto de críticas por su físico: "Ya se le nota los añitos" Al parecer, algunas personas no perdonan que Dulce María ya no sea la adolescente de la telenovela Rebelde y se lo hicieron saber. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En diciembre de 2020, Dulce María se convirtió en madre de una nena a la que llamó María Paula. Durante los primeros dos añitos de la nena, la famosa trabajaba solo en proyectos que no requirieran mucho tiempo, para poder cuidar de su hijita el mayor tiempo posible. Ahora, ha retomado con fuerza sus proyectos profesionales y se unió a sus excompañeros de RBD para realizar una gira internacional. Ante ello, la cantante no duda en mostrarse en sus diversas actividades. Así, dio a conocer una serie de fotografías con el vestuario de la telenovela Pienso en ti, que protagoniza en su cuenta de Instagram. Lo que llamó la atención es que comenzaron a lloverle críticas por su aspecto físico por parte de los cibernautas. "Ya se le notan los añitos, pero siempre serás muy linda para mí", dijo un usuario. "Dios mío los años no llegan solos. Pero sigues siendo la hermosa Roberta"; "Ya te pesan los años se te nota en tu mirada vieja cansada y sin ilusiones", y "Ya Dulce luce un poco mayor; me da mucha ternura que la vi tan jovencita y ahora en su rostro se ve la madurez y logros que ha tenido. Sin duda una mujer exitosa", agregaron. Dulce Maria Dulce Maria | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, hubo quienes salieron en su defensa. "Ay alguna necesidad de que comenten acerca de la apariencia o la edad? Si van a poner cosas positivas háganlo, si no, sigan de largo. Ademas ya hay algunos que antes de los 30 parecen de 40"; "No manches todas (os) los que critican véanse en un espejo primero ya quisiera yo verme así de guapa como ella esta hermosa , no manchen no toda la vida se iba a ver de 16, pero ya quisieran muchos (as) es puraaaaa envidia", y "No sé cual es el drama con la edad. Todos vamos para allá", dijeron otros fanáticos. Por su parte, Dulce María sigue disfrutando de su vida en familia que está combinando con su carrera profesional.

