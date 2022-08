Dulce María se despide de familiar con emotivo mensaje: "A veces ya no hay más tiempo" La artista mexicana se encuentra de luto tras la reciente muerte de un ser querido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dulce María Dulce María | Credit: Mezcalent Con más de 10 millones de seguidores solo en Instagram, Dulce María es una de las artistas mexicanas más seguidas en las redes sociales. A través de aplicaciones como Twitter o Instagram, la exintegrante de RBD se mantiene en constante comunicación con sus fans, con quienes comparte algunos de los momentos más importantes de su vida, tanto profesionales como personales. Este jueves, la que fuera actriz de exitosas telenovelas juveniles de TelevisaUnivision como Clase 406 y Rebelde acudió a las redes sociales para despedirse de un ser querido que lamentablemente perdió la vida recientemente: su tío Sergio. "A veces ya no hay más tiempo, somos relojes de arena, cada grano de arena cuenta, son segundos de vida, corriendo, pasando y no sabemos cuánta arena le queda a nuestro reloj", comenzó escribiendo la artista de 36 años. "Hagamos que cada segundo cuente". Dulce, quien se convirtió en mamá de María Paula en 2020, no dudó en dedicar unas emotivas palabras de despedida a su tío, las cuales acompañó de dos fotos de su juventud. "Hasta siempre tío Sergio, ya nos volveremos a ver. Gracias por tu vida y cariño. Ya estás en un lugar mejor, libre, lleno de luz y con mis abuelitos. Te queremos y te recordaremos siempre, hasta que os volvamos a encontrar", escribió la cantante y actriz junto a las imágenes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los mensajes de condolencia de sus seguidores no se hicieron esperar. Dulce María Dulce María | Credit: Mezcalent "Lo siento mucho, mucha fuerza para ti y tu familia y que Dios consuele el corazón de todos ustedes", "Ahora él será un ángel que desde arriba te estará cuidando" o "Mucha fuerza", fueron algunos de los cientos de mensajes que no tardaron en invadir su publicación.

