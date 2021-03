Close

Dulce María confiesa que sufrió depresión posparto Luego de tres meses de haberse convertido en madre, Dulce María abre su corazón y revela la difícil experiencia que sufrió antes y después de su primer embarazo. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 3 de diciembre del 2020, Dulce María anunció que había dado a luz a una nenita, a quien puso por nombre María Paula. Si bien está feliz de esa nueva etapa en su vida, no niega estar adaptándose a todos los cambios que implica la maternidad, incluida la pérdida de los once kilos que aumentó. Además, a eso se suma que después de dar a luz atravesó por la etapa conocida como depresión posparto o baby blues. "A mí me pegó el baby blues en el que lloras por todo. Te preguntas: '¿Ahora qué hago?' ", reveló Dulce María al diario mexicano Reforma. "Obviamente [la maternidad] te cambia la vida por completo. Pero sí es muy cansado, la amo, pero sí ha sido muy pesada la recuperación de dar a luz y adaptarte". La cantante confiesa que el proceso del embarazo también resultó complicado para ella; eso sin contar que tuvo que vivir la experiencia prácticamente en solitario a causa de la pandemia. "La verdad viví un embarazo muy difícil, soy mamá primeriza, es mi primer embarazo. Está muy idealizado el embarazo, 'ay qué bonito, la pancita', pero no tienen idea de la transformación y el reto que es para una mujer y más en pandemia", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fue muy difícil para mí, no podía ver a mi familia, las visitas al doctor eran con un terror horrible, con careta, cubrebocas, con mucho miedo", reveló. "También muy sola, porque no podía estar con mis amigas y mi esposo [Paco Álvarez] estaba trabajando". Respecto a su ausencia en el concierto de RBD, Dulce María aseguró al programa de televisión mexicano De primera mano que "definitivamente no" se arrepiente de su decisión. Sobre todo después de enterarse de que Anahí "se contagió y contagió a toda su familia". Si bien reconoce que le costó mucho trabajo decir que no, sabe que su decisión fue la correcta. Ahora retoma su carrera musical y está promocionando el sencillo titulado "Nunca".

