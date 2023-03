Dulce María y David Zepeda grabando escenas de la telenovela Pienso en ti ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Dulce María y David Zepeda en una escena de la telenovela "Pienso En Ti Credit: Mezcalent También: Zuria Vega y David Chocarro promocionando Las pelotaris 1926, Gisele Bündchen regia en Costa Rica, Alejandro Sanz recibe premio y más fotos de los famosos. Empezar galería Dulce María y David Zepeda grabando Pienso en ti Dulce María y David Zepeda en una escena de la telenovela "Pienso En Ti Credit: Mezcalent Dulce María y David Zepeda grabando una escena de la telenovela Pienso en ti, producción de Carlos Bardasano que se transmite por Las Estrellas en México y próximamente por Univision para Estados Unidos. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Zuria Vega, Las pelotaris 1926 Zuria Vega protagoniza junto con David Chocarro y Claudia Salas la nueva serie "Las Pelotaris 1926" Credit: Mezcalent Zuria Vega protagoniza junto con David Chocarro y Claudia Salas la nueva serie Las pelotaris 1926 (Vix+), ya en la plataforma digital, y que trata temas como el machismo y lo que han tenido que luchar las mujeres para conseguir que se respeten sus derechos. 2 de 6 Ver Todo Gisele Bündchen, pura vida Gisele Bündchen disfruta de su escapada a Costa Rica junto a sus amigos y su hija Vivian Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group La modelo brasileña Gisele Bündchen disfrutando de su escapada a Costa Rica junto a sus amigos y su hija Vivian. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Alejandro Sanz, hijo predilecto Alejandro Sanz recibe el título de Hijo Predilecto de la Provincia de Cádiz Credit: Photo ©2023 18/Lagencia Press Alejandro Sanz muy sonriente tras recibir el título de Hijo Predilecto de la Provincia de Cádiz. 4 de 6 Ver Todo OV7 de gira OV7 se presentó en el Teatro YouTube como parte de su gira USA Tour 30 Años Credit: Photo © 2023 Photo Gamma Group/The Grosby Group La agrupación OV7 se presentó exitosamente en el Teatro YouTube como parte de su gira USA Tour 30 Años. 5 de 6 Ver Todo María Becerra inicia gira Maria Becerra dio inicio al #LNDATour en el Lollapalooza Argentina ante más de 100 mil personas Credit: javifotoman María Becerra dio inicio al #LNDATour en el Lollapalooza Argentina ante más de 100 mil personas. ¡Éxito rotundo! 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

