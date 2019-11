Dulce María confirma que ninguno de sus compañeros de RBD asistirá a su próxima boda La cantante mexicana está entusiasmada con su próximo enlace pero ha admitido que sus amigos de grupo no la acompañarán en este día por una razón de peso. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es uno de los días más importantes en la vida de cualquier persona y parece que por fin se hará realidad para Dulce María. Parece que la actriz y su novio Paco Álvarez ya tienen fecha después de varios parones por motivos profesionales que les impedía caminar hacia el altar. Sólo hay un pero en este alegre anuncio, y es que sus compañeros del alma de RBD no asistirán al esperado enlace. ¿Ninguno? Pues parece que ninguno, tal y como la propia artista ha revelado con carita triste. "Creo que no van a poder ir porque todos tienen trabajo", dijo apenada a las cámaras durante una alfombra roja de una famosa revista de moda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con estas imágenes el programa Suelta la sopa ha planteado, en concreto su colaboradora Verónica Bastos, si es normal esta situación entre los compañeros. Se puede entender que alguno no vaya, pero que todos tengan compromisos le huele a chamusquina. ¿Mala relación? La futura novia no ha dado mayor importancia al asunto así que si hay mal rollo ella no ha echado más leña al fuego. En algún momento esporádico les hemos visto juntos compartiendo momentos y recuerdos de la serie y el grupo que les vio nacer profesionalmente, pero es cierto que no en exceso. Los años pasan y cada uno ha seguido con sus vidas y carreras, bastante exitosas todas. Todavía quedan unos meses para la boda así que todo puede pasar. Advertisement

Dulce María confirma que ninguno de sus compañeros de RBD asistirá a su próxima boda

